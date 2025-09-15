ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
樂天女孩嘎琳「交往百億富商」變小三！遭「正宮」開嗆…嗲求巨額補償

緋聞形象崩／獨家！交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

▲嘎琳捲入小三疑雲後，傳出與富商黃苡峻仍低調交往。（圖／翻攝自嘎琳IG）

圖文／鏡週刊

樂天女孩嘎琳（胡佳琳）日前陷入小三疑雲，她和富商黃苡峻傳緋聞，卻遭自稱正牌女友的網友狂嗆並po出合照證明「主位」，但嘎琳都不回應。本刊接獲消息，其實嘎琳在新聞爆出後才知富商劈腿，聲稱十幾個代言受影響恐損失上千萬元，嗲聲要富商想辦法，富商只得好生安撫，一邊給錢要「正宮」女友下架照片，就為了能繼續與嘎琳交往。

今年7月，嘎琳被拍到深夜駕車進入台北市內湖某商辦大樓，她推著行李箱進去一待就是三天，而該處正是富商黃苡峻的辦公室加停放豪車的車庫。沒想到同月底，一名自稱黃苡峻女友的女子隨即在社群公開與男方的親密合照與對話截圖，並直指嘎琳「找我男友過夜」，指控她介入感情，而該名女友的身分也曝光，是今年23歲的UP直播主蓉蓉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

緋聞形象崩／獨家！交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

▲嘎琳稱去車庫待3天是為了拍代言廣告，遭網友打臉。（圖／翻攝自中時新聞網Threads）

富商不認帳　付錢刪照

緋聞形象崩／獨家！交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

▲富商黃苡峻財力雄厚，外傳有百億身家。（圖／翻攝自黃苡峻 Albert Huang臉書）

有讀者指出，自稱正宮的直播主蓉蓉，曾接受媒體訪問，擁有32C、23、34的好身材，畢業於北科大設計科系，原本才順利任職設計公司工作不久，卻因家中經濟狀況突然轉變而接觸並加入直播行列，甚至一度因為財務危機，考慮去酒店上班！

緋聞形象崩／獨家！交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

▲蓉蓉稱要控告網友造謠她賣淫，網友貼出報導回嗆。（圖／翻攝自sj.noizzz Threads）

據悉，嘎琳被爆出是小三後，富商黃苡峻不滿向友人表示，認為直播主蓉蓉只是自己花錢的，並不認為是正牌女友，但為了安撫嘎琳，只得付錢了事，讓蓉蓉刪除社群的照片，希望事件趕快落幕。

不知情小三　暗示補償

緋聞形象崩／獨家！交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

▲聲稱是正牌女友的蓉蓉，今年才23歲，畢業於北科大。（圖／翻攝自何相蓉臉書）

嘎琳除了在不知情狀況下當了「小三」，又向富商抱怨因此影響了十幾個代言，還有廠商可能會來求償，損失上千萬元，加上工作受影響大幅減少，明示暗示地要富商想辦法。據悉，富商只好補償她，除了不對外公開兩人關係，還向朋友詢問千萬代言費是正常行情價嗎？此事也因此在豪門公子哥中傳開。

緋聞形象崩／獨家！交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

▲直播主蓉蓉（右）將她和富商黃苡峻合照po上社群，嗆聲嘎琳。（圖／翻攝自sj.noizzz Threads）

嘎琳近來逐漸恢復正常工作，但對小三疑雲始終避而不答，日前還被傳出，嘎琳拍攝廣告時，刻意避免與男主角黃信赫互動，甚至由女替身代為出鏡。據傳是因她擔心「有人吃醋」，導演也被迫分別指導兩位演員，不讓他們同場拍攝，此舉也被解讀為「有隱情」。
 



緋聞形象崩／樂天女孩捲富商婚姻「傳懷孕、墮胎」　約會照曝光引譁然
路邊零設防／獨家！袒肩溢乳嗓門失控　小優餐廳強力放送感情窘境
路邊零設防／東區大啖牛排約會！　蕭敬騰看老婆「這舉動」甜喊：我老婆真可愛

