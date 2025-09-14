ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《赴山海》開播…古裝男神分飾3角　「跟張智霖成父子」袁詠儀探班

記者黃庠棻／台北報導

古裝男神成毅領銜主演的最新武俠劇《赴山海》融合穿書、權謀與熱血打戲等爆款元素，由《蓮花樓》原班團隊打造，實景大場面與水墨特效，加上成毅一人分飾3角的突破性演技，迅速掀起現象級熱潮，播出平台預約追劇人數加總達1245萬，刷新武俠劇的歷史紀錄，更登頂愛奇藝台灣流量第一名。

▲成毅主演《赴山海》，在劇中跟張智霖既是父子也是師徒。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲成毅主演《赴山海》，在劇中跟張智霖既是父子也是師徒。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《赴山海》改編自溫瑞安的小說《神州奇俠》，描述現代青年「肖明明」（成毅飾）熱愛武俠小說卻被現實磨平稜角，一次意外他穿書進入自己改寫的小說世界裡，化身浣花劍派少主「蕭秋水」，在亂世中歷經門派滅門、江湖鬥爭與朝堂權謀的考驗，最終成長為守護家國的一代俠士。

[廣告]請繼續往下閱讀...

作為全劇靈魂人物，成毅一人分飾現代社畜「肖明明」、少年劍客「蕭秋水」以及冷酷霸氣的幫主「李沉舟」，3個角色性格迥異，像是肖明明略顯駝背、蕭秋水英氣勃發，李沉舟則是壓迫感十足，成毅以層次分明的演技完成多重身份切換，展現從脆弱、熱血到霸氣的演繹跨度，被網友認為是他繼《蓮花樓》之後的另一高峰。

▲成毅主演《赴山海》，在劇中跟張智霖既是父子也是師徒。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲成毅主演《赴山海》，在劇中跟張智霖既是父子也是師徒。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

動作戲部分，成毅更是親自上陣，展現綿拳與龍泉劍法，還有兩秒換劍、空中360度翻轉等高難度動作，他在竹林、瀑布等實景中完成無替身演出，動作行雲流水。第2集裡與他上演精采對決的演員賀剛透露，有場戲他必須用釣竿將成毅釣起，為了反覆調整鋼絲高度，成毅在空中足足吊了4至5個小時，身上全是瘀青。

曾被網友戲稱為「吐血專業戶」的成毅，這次在《赴山海》裡則是體驗了血濺眼睛的極限考驗，第7集中他目睹眾人被殺後滿眼通紅，甚至有血濺到他的眼睛裡，不僅令觀眾印象深刻，他自己也難忘「這場戲我到現在都還能想起來，拍攝過程中，血漿突然就灑到我眼睛裡了，我覺得這很真實，交代工作人員千萬別幫我擦掉，就這樣繼續拍下去，好像很多人都以為那是特效，其實並不是。」

▲成毅主演《赴山海》，在劇中跟張智霖既是父子也是師徒。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲成毅主演《赴山海》，在劇中跟張智霖既是父子也是師徒。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

身為古裝男神，成毅感慨地說「武俠劇真的挺不好拍的，尤其是天氣炎熱時，幾乎沒有人不中暑，工作人員比演員更辛苦，拍攝現場天天都會看到擔架進出，也很難連戲，因為拍個幾天人就曬黑了，但是能做夢想中的事，一切都值得。」

《赴山海》中，他飾演的蕭秋水從懵懂少年歷經諸多轉折，最終逐步成長，談及自己的人生轉捩點時，他說「大概就是十幾歲的時候背著書包到北京讀書那一刻，那是我作為演員的開端，進演藝圈後轉折也不少，但人生沒有過不去的坎，保持身心健康才是最重要的。」

▲成毅主演《赴山海》，在劇中跟張智霖既是父子也是師徒。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲成毅主演《赴山海》，在劇中跟張智霖既是父子也是師徒。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《赴山海》不僅有古力娜扎、陳鈺琪、邱心志、楊麗菁、張峻寧、張曉晨等人參與演出，港星張智霖也應邀在劇中飾演權力幫始祖「燕狂徒」，和成毅既是父子也是師徒，他一襲玄衣執劍，氣場狂傲卻沉穩，展現宗師風範。儘管只拍攝13天，他仍親自完成高難度的吊鋼絲動作，與成毅師徒對決的場面堪稱全劇高光，讓人夢回經典武俠時代。

張智霖跟老婆袁詠儀2016年時曾在實境秀《一年級，畢業季》中擔任導師，成毅則是當時的科班生隊長，相隔多時再次合作，成毅說「時間真的過很快，他們都沒有太大變化，智霖哥很久沒接古裝劇了，沒想到他願意來演，再次見到師父，我覺得自己也成長了。」

▲成毅主演《赴山海》，在劇中跟張智霖既是父子也是師徒。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲成毅主演《赴山海》，在劇中跟張智霖既是父子也是師徒。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

拍攝期間，張智霖的老婆袁詠儀特地去探班，夫妻倆跟成毅開心合照，袁詠儀還在微博發文寫下「多年不見，已經是江湖大俠啦～繼續保持初心，照顧好身體，下個江湖再會。」

製作層面《赴山海》同樣下足功夫，劇組搭建雲南竹林、壺口瀑布等372個實景，找來電影《流浪地球》團隊操刀水墨特效，營造濃厚東方美學氛圍。導演任海濤、林峰分別在古裝與動作戲領域深耕多年，編劇劉芳亦擅長刻畫人物情感與成長線，幕後主創皆為一時之選。《赴山海》正於愛奇藝國際站獨家熱播中。

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

