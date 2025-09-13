玖壹壹健志鬆口了「明年要辦婚禮」！　春風聽郭書瑤名字竟冷笑

記者蔡琛儀／台北報導

天團玖壹壹迎接出道16週年，將在11月15日至16日在台中水湳中央公園盛大舉辦「玖壹壹南北貳路音樂節2025」，目前公佈羅百吉、Energy等陣容，近日特別在北中南展開「玖壹壹南北貳路 MOVING STAGE 快閃大海巡」，以街頭演出的方式重溫初心，與粉絲零距離同樂，今（13日）來到艋舺青山宮，現場人山人海，相當熱鬧。

▲▼ 玖壹壹「南北貳路MOVING STAGE 快閃大海巡」 。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

而健志和洋蔥去年陸續成為人夫，健志被問到婚禮進度表示，還在計畫，預計是明年，洋蔥和老婆則立場一致，都不想辦婚禮。不過玖壹壹好友高爾宣結婚不到兩年就喜成雙寶爸媽，健志被問到是否也會像高爾宣一樣進度神速？表示和老婆有共識「我傾向差大概三歲左右，不然太硬了，養小孩真的很貴。」洋蔥則表示順其自然，健志和春風故意說：「還不能說啦，不到三個月。」

春風自曝非常喜歡小孩，未來若真的有好消息，會先跟團員分享，之後等到有其他人發現再說，但不傾向主動告知。而她先前上張景嵐節目，被張景嵐爆料之前自己分手時，春風秒傳訊息給她：「「你終於分手了。」被問到是否真的一直在等張景嵐，他笑說：「我們真的太熟了。」媒體提醒，Lulu和陳漢典也是從好友成為夫妻，春風打趣：「那不然我等下傳訊息給她好了。」那好友郭書瑤呢？春風毫不掩飾地冷笑一聲：「不錯啦！」相當搞笑。