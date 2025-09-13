關曉彤爸爸點讚「女兒分手鹿晗PO文」！網截圖瘋傳　已1年未同框

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星鹿晗在2017年認愛關曉彤，幾度傳出將結婚，然而，兩人近期被頻傳分手，始終未出面回應。近日甚至被爆料關曉彤的父親曾點讚一則關於女兒與鹿晗分手的微博，引發外界揣測。

事件源於關曉彤的父親被網友發現點讚了一則暗示女兒分手的貼文，儘管隨後取消點讚，仍在網路上掀起軒然大波，該貼文內容提到兩人在今年七夕期間分處兩地，一個在江西開演唱會，另一個則在浙江錄製綜藝節目，打破了兩人連續七年一同度過七夕的傳統。

▲鹿晗在2017年認愛關曉彤，近來卻頻傳分手。（圖／翻攝自鹿晗、關曉彤工作室微博）

此外，藝人楊迪在《王牌對王牌9》節目中，討論「深夜發朋友圈」話題時，提到可能會發「一支孤獨酒杯照」，另一人隨即打趣道：「你以為是曉彤呢？」楊迪更開玩笑說：「曉彤是散落一地的酒瓶子。」這段對話立即引起網友熱議，並登上熱搜話題。

事實上，鹿晗與關曉彤在過去一年中的互動確實出現變化。在去年12月中旬，兩人共同持股的公司完成股權分割；到了今年鹿晗的生日，關曉彤中斷了七年來的放閃習慣，並未送上祝福，甚至刪除了與鹿晗相關的微博。此外，有網友發現，鹿晗和關曉彤自2024年10月起便再未同框，七夕也沒有任何互動。而關曉彤先前還在《王牌對王牌》中，自爆自己在2024年某時段曾將分手主題曲〈就讓這大雨全都落下〉循環播放超過百遍。鹿晗則在2024年11月直播中情緒失控，甚至飆髒話，被外界猜測與情感受挫有關。

