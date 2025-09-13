周杰倫御用健身教練挑戰博士班 浩克爸爸拚五次終於圓夢 ！

記者葉文正／台北報導

從廣告裡的「控八控控」小金人，到周杰倫御用健身教練，如今更以堅毅不拔的精神成功考取博士班，知名健身教練浩克爸爸，在第五次挑戰後，終於錄取國立體育大學體育研究所博士班運動社會組，再次為自己的人生寫下全新里程碑。

▲浩克爸爸﹑柯有倫﹑周杰倫平時約打高爾夫球。（圖／我在娛樂）

浩克爸爸坦言，自己自碩士畢業後，仍覺得自己有許多不足之處，便立志攻讀博士，卻接連四次失利。每一次挫折都讓他更加磨練心志，他不僅沒有放棄，反而持續累積專業與實務經驗，終於在第五次順利考上博士班，用實際行動告訴大家：「挫折不是失敗，而是成長的一部分。」

▲浩克爸爸(左)與陳漢典。（圖／我在娛樂）

浩克爸爸從小練田徑，在班上課業都是最後一名，他坦言小時候上課都在睡覺，認為只有體育成績才是最重要的，結果高中把自己練到腳踝壞死開刀，才驚覺一切的努力都似乎白費了。

▲浩克爸爸與小鐘在節目中力拼。（圖／我在娛樂）

而他就讀大學時為了存學費，開始半工半讀的生活，在加油站、健身房打工，到超市搶半價雞胸肉果腹。繳完健身教練證照報名費後，他的戶頭幾乎透支，但他依舊努力朝著自己的目標前進。而今除了博士新生身份，浩克爸爸更是許多藝人朋友信賴的健身教練，合作對象包括周杰倫、韋禮安、陳漢典、黃鶯鶯、柯有倫等。他不僅在健身專業領域表現亮眼，亦是三個孩子的爸爸，並以「浩克爸爸」的溫暖形象廣受喜愛。

▲浩克爸爸如願考上博士班。（圖／我在娛樂）

浩克爸爸近期參與節目《最強的身體》，與小鐘哥並肩挑戰極限。他坦言過程中一度體力透支、臉色發白，甚至出現喘不過氣、頭暈想吐的狀況，幾乎倒下。小鐘哥一句：「比賽中沒有退路，那就拼個出路吧！」激勵了他。當他看到小鐘哥拖起 130 公斤雪橇，自己也重新站起來，告訴自己：「不能放棄，再累也要撐完。」兩人最終攜手完成比賽，留下動人一幕。浩克爸爸賽後表示：「從前當運動員的感覺又回來了！真的很感謝小鐘哥，我們一起堅持到底比完賽了。」也期許自己繼續朝「最強的身體」邁進。