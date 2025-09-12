全恩菲認「大家以為我不跳啦啦隊」　訴心聲：隨時準備好應援

記者王靖淳／綜合報導

韓籍啦啦隊女神全恩菲過去曾是女團「ANS」的成員，後來轉戰韓職起亞虎，成為李多慧、李雅英、李珠珢等人的學妹。平時會透過社群記錄日常的她，今（12）日突然在Threads發文，針對近期「不好的新聞」，向粉絲們吐露真實心聲。

▲全恩菲。（圖／翻攝自Instagram／_j.eunb）



全恩菲坦言，雖然平常很少回應負面消息，但看到的時候還是會覺得難過，讓她感到心痛的是，「到現在為止，報導裡都沒有出現過我的立場」，導致外界對她產生許多誤解。她也懇請粉絲，不要只憑那些文章來判斷她，「如果僅憑那些文章來判斷我，其實會讓我很心痛。但我相信未來總有一天大家會明白，所以我會耐心等待。」

全恩菲也針對外界關心的是否還會繼續跳啦啦隊，做出正面回應。她表示，感覺大家好像都以為她不會再當啦啦隊了，為此她強調：「這不是公司的立場，而是我第一次想親自告訴大家的心裡話。」她透露，自己依然沒有改變要推出音樂的計畫，同時也直言：「但同時我也真的很喜歡在球場上應援。」

▲全恩菲訴說心裡話。（圖／翻攝自Threads／_j.eunb）

最後，全恩菲透露，自己已收到粉絲們希望能在球場上看到她的心意，並向大家喊話：「如果有好的機會、有人需要我，我隨時都準備好再度為大家應援。」她自信地表示，就算需要時間，也有自信能把一切做好。貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言替她加油打氣。