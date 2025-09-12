張信哲發片挑戰極限　錄音煎熬卻喊：超爽！

記者蔡琛儀／台北報導

張信哲暌違五年推出全新專輯《屬於》，不再侷限情歌，而是拓展人與人之間的情感狀態。日前他到電台作客受訪，他表示嘗試新事物帶來新鮮刺激，既挑戰自我，也考驗歌迷的「聽力」，要聽見不同卻依然「屬於」他的張信哲。

▲張信哲暌違五年推出全新專輯《屬於》。（圖／Hit Fm聯播網提供）

他分享籌備過程中最過癮的瞬間，就是收到理想中的歌曲Demo時直呼「超爽！」這次邀來理想混蛋雞丁合作〈共犯〉，兩人透過「共飯」交流產生創作火花，讓張信哲直言滿意。專輯也集結多位新銳音樂人，他笑說年輕創作者雖敬他三分，但他對音樂態度開放，不設限曲風。

專輯籌備長達四年，每首歌都難度不小，他同時身兼歌手與製作人，必須在情緒飽滿的錄唱與冷靜理性的製作之間來回切換，直言是最煎熬的挑戰。即便如此，他仍堅持作品要誠實記錄當下狀態，若不符合標準就不收錄。

▲張信哲上電台訪問。（圖／Hit Fm聯播網提供）

在電台專訪中，他也談到海外巡演會自我介紹為「Jeff」，笑稱源自國小老師的暱稱沿用至今。私下旅行時，他常獨自背包客式遊走，偶遇陌生人也會自在聊天，也大方透露自己的歌手身份，毫無壓力。目前他最想去埃及旅行，希望有機會實現。