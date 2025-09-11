松本潤化身綜合診療科醫師治癒病患　《第19號病歷表》飆破11.4%收視率

文／人物誌

夏季高收視日劇《第19號病歷表》，劇情改編自「富士屋カツヒト」所創作的漫畫《第19號病歷表 德重晃的問診》，劇情講述「綜合診療科醫師」全方面審視病患病灶，並協助病患尋求專科醫師，解決現代醫療體系專科化所伴隨的問題。日劇版則由日本TBS電視台進行製作，《99.9 不可能的翻案》松本潤、《大奧》小芝風花出演男、女主角。

▲松本潤新劇成為綜合診療科新進醫師。（圖／《第19號病歷表》劇照，下同）

以樸實筆調，紀錄「綜合診療科」的價值與難處

《第19號病歷表》以「綜合診療科」為舞臺，在醫學飛速進步的現代，醫院專科也因此越分越細，卻也導致症狀模糊或多重疾病的病患，無法有效的在專科得到協助，更在轉科的程序中耽誤最佳診療時期，故而催生綜合診療科來作為醫療入口，避免醫療資源浪費且保障病患權益。松本潤化身主角「德重晃」，成為綜合診療科新進醫師，以類似偵探辦案的方式，除了病灶的觀察，更深入探究病患的日常習慣、人際關係，以此解決專科醫師無法獨自解決的疑難雜症。

然而，綜合診療科作為獨立新設的「第19科」，其存在意義更受到病患、專科醫師的質疑，常被認為是「缺乏專精」，導致在院內的地位不如專科醫師，在醫師意見產生衝突時，往往成為被犧牲的一方。日劇以樸實沉著的筆調，描述德重晃與病患間的醫病關係，以傾聽、理解、陪伴對待，讓冰冷的醫療職人劇，更多許多人文的感性；另外，劇集亦刻劃醫療體系內根深蒂固的階級制度，透過德重晃的努力，使綜合診療科漸漸得到病患與專科醫師的尊重。

首話飆破11.4%收視率，描繪現代醫療難題

在第一話中，德重晃遇見全身異常疼痛的病患黑岩百百，曾進出不同門診並精密檢查，卻一直無法得到有效的治療，更因此被貼上「裝病」的標籤，直到前往綜合診療科，透過醫師富同理心的問診方式及專業，才確認病因為「纖維肌痛症候群」，讓飽受身心煎熬的病患留下如釋重負的淚水。本劇沒有像《空中急診室》的刺激救命情節，也沒有《TOKYO MER》神蹟般的手術描寫，全靠安靜、溫柔的對談，來發覺患者深層的病因。

《第19號病歷表》除了松本潤的亮麗表現之外，還有新田真劍佑加入配角群，「知名聲優」津田健次郎、《今際之國的闖關者》仲里依紗的客串，卡司陣容幾乎全是亮點。本劇首話收視率便開出11.4%的優異成績，每集收視率也都坐落於10%上下，穩坐非大河劇夏季檔收視冠軍；臺灣的觀眾的部分，則能透過Netflix 、friDay影音、KKTV、中華電信 MOD、Hami Vide進行收看，這部刻劃現代醫療不同難題的日劇，絕對值得點開感受其中溫暖。

