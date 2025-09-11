被拱「當Lulu陳漢典婚禮主持人」　阿達直球給答案：不可能啦

記者劉宜庭／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典今（11日）無預警宣布婚訊，震撼彈不僅炸翻演藝圈，也讓Lulu的前男友、音樂人阿達（昌璟翔）的動向成為外界關注焦點。阿達第一時間大方留言祝福，卻意外引來大批網友敲碗，拱他擔任婚禮主持人。對此，阿達稍早也透過社群平台回應了：「不可能啦！」

▲阿達被拱當Lulu、陳漢典婚禮主持人。（圖／翻攝自阿達IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

Lulu與陳漢典的喜訊曝光後，阿達隨即在Lulu的貼文底下留言：「恭喜溜皮溜骨！！這...我禮金怎麼包..。」獻上祝福還不忘幽默地煩惱禮金問題，展現絕佳風度。

沒想到，阿達大方的態度讓網友們腦洞大開，紛紛起鬨拱他擔任這對新人的婚禮主持人。眼見呼聲越來越高，阿達稍早在Instagram限時動態上轉發Lulu與陳漢典的照片，並附上網友的留言截圖，直接以大大的黑字寫下：「不可能啦！」

▲阿達Lulu曾經交往過，如今分手變回朋友，後來更一起主持節目。（圖／翻攝自阿達IG）



另一方面，Lulu與陳漢典的經紀公司稍早也再度證實婚訊並非整人企劃，「沒錯，這次沒有整人大爆笑，是真的！Lulu、漢典兩人決定從螢幕前的最佳搭檔，攜手升級成生活裡的永久契約。」並表示感謝大家的祝福，這對新人修成正果，也讓外界更加期待他們未來的婚禮。