侯孝賢導演催促動筆！舒淇閉關米蘭13天　靈感爆發完成《女孩》劇本

記者蕭采薇／台北報導

舒淇首度自編自導作品，電影《女孩》繼在威尼斯影展獲得熱烈迴響後，她與監製葉如芬馬不停蹄來到第50屆多倫多國際影展。首執導筒就接連獲得國際影展的認可，舒淇感動淚謝：「很高興在多倫多遇到了更多讀懂《女孩》的觀眾，謝謝觀眾的每一個回應，我會好好聽。」

▲《女孩》導演舒淇到多倫多國際影展。（圖／甲上提供）

舒淇的演藝生涯中，憑藉細膩表演吸引觀眾目光，如今她以編導之姿將這份敏銳延伸到鏡頭後，打造出動人的青春成長故事。回憶起創作過程，舒淇透露早在數年前就曾與侯孝賢導演提及《女孩》的靈感，但遲遲未動筆。最後在侯導的催促下，她把自己關在米蘭專心完成劇本創作，「原本預計15天，我竟然在13天內就提早交稿，但還是覺得寫劇本太難了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲舒淇為首部劇情長片《女孩》投入許多心力，完成她多年夢想。（圖／甲上提供）

監製葉如芬則分享，為了忠實還原片中1988年的時代背景，劇組在美術場景與製作上投入大量心力，她深知即使對導演而言，一部片的時間與預算總是有限，但團隊仍努力呈現出完美力作。葉如芬更當場手指著螢幕、對舒淇笑說：「實在很抱歉，但我們還是交出了一個不錯的作品吧！」全場觀眾隨即報以熱烈的掌聲給予肯定。

▲《女孩》導演舒淇、監製葉如芬到多倫多國際影展。（圖／甲上提供）

初次執導的舒淇，在片中用遠景鏡頭凝視角色與環境的互動，並透過細緻聲音設計營造氛圍，讓觀眾在壓抑氛圍中，仍看見生命困境中潛藏的美麗與堅韌。《女孩》不僅展現舒淇多年來積累的表演敏銳度，更充滿她自身生命經驗的烙印，片中細膩的角色情感與豐富的生活細節，多倫多影展策展人更盛讚《女孩》為「一部瞬間成經典的動人作品」，也宣告舒淇從演員跨足導演的華麗轉身。接下來她將帶著《女孩》來到第30屆釜山國際影展主競賽單元，正式與亞洲觀眾見面。

▲舒淇首執導筒《女孩》就接連獲得國際影展的認可。（圖／甲上提供）



舒淇自編自導的首部劇情長片《女孩》，劇情描述1988年基隆港在時代進化下煙塵蔽日，女孩林小麗（白小櫻 飾）在迷惘中長大，渴望逃離黑暗。直到遇見無懼眼光、自在生活的李莉莉（林品彤 飾），她才第一次看見世界的色彩。然而，這份嚮往卻觸動了母親阿娟（9m88 飾）的過往創傷：當年，她也曾憧憬未來，卻被現實困住。女孩與女人，在交錯的命運中互相映照，像一面鏡子照出彼此的傷痛卻無能為力，《女孩》將於10月31日在台上映。