季芹17歲帥兒要出國讀書了！「長得比我們高」被拍近況照：捨不得卻驕傲

記者潘慧中／綜合報導

季芹與王仁甫結婚超過10年，育有一對兒女。近日格外引起討論的是，17歲兒子即將出國讀書，讓她一邊看著全家福、一邊感慨地說：「時間真的過得太快了。」

▲▼季芹和王仁甫育有一對兒女。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



眼見兒子即將出國讀書，季芹不禁回想起孩子成長的點滴，「還記得你小時候，老是拉著我們問東問西，笑得傻傻的，天真又可愛。怎麼一轉眼，你就已經長得比我們高，開始有自己的夢想，現在更要踏上新的旅程，準備出國讀書了。」

▲▼季芹回憶育兒點滴。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



季芹坦言，身為父母的心情非常複雜，一方面為孩子的懂事與成長感到驕傲，一方面卻難掩不捨，「明明才覺得你還是那個需要牽著手的小寶寶，卻突然間要學著放手，讓你去飛。」她也感慨孩子的成長總是來得很快，「快到在我們都還沒準備好之前，你就已經準備走上屬於你的道路。」

▲季芹一家四口拍攝全家福。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



季芹強調，接下來與孩子相處的時光都將格外珍貴，「兒子，放心去飛吧！去追求你想要的世界、去體驗屬於你的人生。別擔心，無論你走多遠，家永遠都在，我們永遠都在，你永遠是我們最棒、最愛的寶貝。」

