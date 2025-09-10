快訊／小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

記者葉文正／台北報導

小禎被《CTWANT》拍到擁長得像大谷翔平的新歡Alan，讓各界好奇對方身分，小禎今天也大方認愛，並稱讚對方善良又有愛，想要好好呵護這一段關係。

▲小禎最近現身都是春風滿面。（圖／記者周宸亘攝）

對於被拍到新男友，小禎開心回應表示：「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福………這是一段美好且令人期待的, 發展,也感謝神讓我碰到如此善良及有愛的人，因此,這也是我很想好好呵護的一段關係…也請各位善心大大們，給我們一點空間好好的經營，謝謝大家，也祝福大家都有美好的一天喔。

▲小禎睽違數年終於又有新歡。（圖／記者周宸亘攝）

被周刊起底小禎這位「台版大谷翔平」新歡，英文名Alan，33歲，與小禎年紀相差7歲，不僅外型陽光帥氣，還很有才，是位有著精湛手藝的廚師。小禎日前更在節目開了「姊弟戀」話題，似乎在暗示甜蜜的戀情。

小禎在與前夫李進良離婚後，曾與丁春霆傳出緋聞，也被拍到曾跟丁春霆與小馬等好友一起出席聚會，但小禎始終沒有正面承認與丁春霆的戀情，僅說是朋友，不過她與前夫離婚後互動關係不錯，算是好聚好散的「前任」，如今再展新戀情，終於讓她敞開心房，再次迎接美好的陽光。