起底小禎帥男伴「廚男天菜」！9年前神預言　IG連連放閃

▲近期小禎經常在節目上分享跟弟弟交往的好處。（圖／翻攝自《禎甄要chat內》YT／CTWANT）

圖文／CTWANT

起底小禎這位「台版大谷翔平」新歡，英文名Alan，33歲，與小禎年紀相差7歲，不僅外型陽光帥氣，還很有才，是位有著精湛手藝的廚師。小禎日前更在節目開了「姊弟戀」話題，似乎在暗示甜蜜的戀情。

▲本刊日前直擊一名貌似吳克群加大谷翔平綜合體的男生送小禎進家門後在外面抽菸。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

早在2016年，Alan就在《小明星大跟班》節目上露過面，當時年僅24歲，憑著一張神似吳克群的明星臉，被來賓曲家瑞狂讚「根本是明星，真的很可愛」。當時Alan在節目上不只大方展現陽光活潑的個性，還秀了一手帥氣舞技，而當時他在節目上說，可接受年紀大5歲左右的姊弟戀，現在回頭看，這句話簡直就是神預言。

▲自從這位「廚男天菜」進入小禎的生活，小禎的社群也開始分享做菜，並不忘tag上「得力助手」Alan。（圖／翻攝自小禎IG／CTWANT）

▲新男伴也曾出現在小禎及其他藝人合影的限動中。（圖／翻攝自小禎IG／CTWANT）

自從這位「廚男天菜」進入小禎的生活，小禎的社群動態也開始有了愛的「魔法」，社群上開始分享做菜，從6月28日的貼文就能看出端倪，小禎首次挑戰從無到有做出一顆蛋糕，興奮地直呼「好好玩喔，實在有夠好吃」，還不忘tag上「得力助手」Alan的帳號，甜蜜地說「幹得好」。

▲小禎的新男伴過去多次上過綜藝節目「明星臉」單元，被認為神似吳克群。（圖／翻攝自YT／CTWANT）

▲因為廚藝佳，小禎的新男伴過去也曾出現上網路節目露兩手。（圖／翻攝自網路／CTWANT）

還沒完，到了7月21日，她又曬出一整桌的澎湃好菜，這次再度不避嫌地直接在文中感謝「專業的Alan一起完成」，還大讚他「帥慘了」，這字裡行間的粉紅泡泡，都快溢出手機螢幕了。

▲這位「台版大谷翔平」更出現在嘻小瓜的影片中，身材臉蛋都很不錯。（圖／翻攝自嘻小瓜IG／CTWANT）

社群互動高調，就連她和佩甄主持的《禎甄要CHAT內！》節目，某集內容中，她們大聊姊弟戀話題，小禎問男來賓：「有覺得姐姐有像江湖傳說『要不停』？」這話讓佩甄驚訝到嘴巴都快掉下來，反問：「需索無度啊？姊姊通常會累啊」。結果小禎馬上接話：「不是啊，姊姊要不停，那代表年輕弟弟好用啊！」這番大膽發言，不禁讓人聯想，這難道是小禎和「台版大谷翔平」間的甜蜜日常嗎？

針對兩人關係，本刊詢問小禎經紀人，至截稿前未獲回應。

