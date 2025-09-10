蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽克

記者蔡宜芳／綜合報導

女星蘿莉塔（李晨菲）因擔任《大學生了沒》踏入演藝圈，現在活躍於各大綜藝節目。她9日透露自己去錄製新的節目，特別挑選了一件「全白仙氣飄飄的洋裝」，沒想到卻出了個大糗，尷尬表示「總不能全部打馬賽克吧」。

▲蘿莉塔經常分享穿搭美照。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

蘿莉塔表示，自己原本想像個「小公主」一樣亮相，不過一到現場，大家都跟她說「妳好像怪怪的」，就連主持人都忍不住提醒她「妳今天穿得怪怪的」。蘿莉塔坦言自己當下還一頭霧水，以為只是「臭直男不懂女生喜歡的東西」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蘿莉塔透露自己在錄影現場一直被說「衣服怪怪的」。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

沒想到，錄完一整集節目、甚至還開心拍了美照後，蘿莉塔回到家才驚覺自己竟然將衣服穿反，「我真的不知道哪根筋不對，一直覺得說綁帶是在背面，但綁帶明明就是在正面！」

對此，蘿莉塔忍不住自嘲：「我就是那一整集穿著反過來的衣服，還在那邊自以為很漂亮。我也不知道要怎麼辦，總不能全部打馬賽克吧？」引網友紛紛笑說「效果直接做好了」、「綜藝咖就是你」、「穿反沒關係，人美就好」。

▲▼蘿莉塔回家才發現自己把衣服穿反。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）