若盈曬「餵狗喝酒」畫面惹眾怒！　啦啦隊女神看傻眼：非常生氣

記者孟育民／台北報導

網紅若盈近日她PO出一段出遊影片，片中可見一名男子拿啤酒餵食狗狗，她見狀非但沒有阻止，反而還開心拿起手機錄影，更荒謬寫道：「他喝醉後一直狂吠。」舉動瞬間引爆眾怒，事後她雖發聲道歉，但仍難以讓眾人接受。富邦啦啦隊Fubon Angels成員紅髮安娜、丹丹今（9日）出席《不浪了！》首場校園義賣市集，前進長庚大學校園做公益，身為愛護小動物的一份子，對此也表達看法。

▲ 紅髮安娜、丹丹現身《不浪了！》首場校園義賣市集。（圖／記者孟育民攝）

丹丹本身養了5隻貓、1隻狗，被問到若盈胃口喝酒影片時，她收起笑臉直言說：「很不行欸！我肯定非常生氣，小動物的身體很小，牠們的內臟更小，要代謝的能量很少，如果拿人類的食物就很負擔了，更何況是酒。」安娜接著有感表示：「希望大家愛惜動物，要提倡這件事！」

▲ 紅髮安娜、丹丹呼籲大家要愛護小動物。（圖／記者孟育民攝）

丹丹從小就接觸毛小孩，過去領養過不少貓狗，目前年紀最大的已經18歲，透露當時這隻貓是在動物醫院工作時結緣，「我以前在醫院就長期照顧它，感情就這樣累積起來。」安娜也有養一隻紅貴賓，目前17歲高齡，「從小五年級養到現在，因為我長時間在外工作都是家人在照顧。」由於狗狗年紀大了，有出現白內障、愛睡覺等狀況，她表示其餘身體沒太多問題。