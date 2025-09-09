屈中恆赴陸遭當眾嗆聲…賴聲川返台嘆：捨不得　宋少卿發聲力挺！

記者黃庠棻／台北報導

舞台劇《那一年，我們下凡》在今（9）日舉辦記者會，編劇兼導演賴聲川、主演韋以丞、許瑋甯、朱德剛、宋少卿、梁正群、賴伂恩、陳敬萱皆一同出席。其中，導演賴聲川日前與屈中恆赴大陸宣傳舞台劇《寶島一村》，遭到民眾當眾指責屈中恆是「劣跡藝人」，讓他大動肝火。對此，他今天露面也做出回應。

▲屈中恆過往吸毒往事被起底。（圖／翻攝自微博）

導演賴聲川日前在北京宣傳《寶島一村》，活動上卻意外爆發爭議。一名觀眾直言點名演員屈中恆，質疑其過往涉毒事件，讓現場氣氛瞬間急凍。而《寶島一村》一開始把屈中恆的角色換人改演，後續則是場次全數取消。

今（9）日記者會上，賴聲川被問及此事表示「活了這麼多年，什麼事都碰過了，很替屈中恆不捨，他是非常好的演員、非常好的人」，更直呼「那是很多年前的事情了，誰沒有過黑歷史」，強調屈中恆「在社會上是模範，在家庭也是四個孩子的爸爸，私下也是我的好朋友」，多次強調自己相當捨不得「我堅持屈中恆不管在劇場、社會、家庭，就是最好的榜樣」。

▲賴聲川導演為屈中恆抱不平。（圖／記者徐文彬攝）

而《那一年，我們下凡》另一位主演宋少卿曾多次陷入酒駕風波，他因為跟屈中恆長相神似，稱對方是異父異母的親兄弟，坦言自己也很替對方抱不平，直率地說道「為何大家要躲在鍵盤後面評判，那我們要監獄、更生人做什麼，不就是要給人家機會嗎」，更表示不怕酒駕標籤影響到作品，直呼「錯了就錯了」。

▲宋少卿也聲援屈中恆。（圖／記者徐文彬攝）