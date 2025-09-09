Tzuyang告到底！　《橫豎研究所》金世義「涉5罪」遭移送檢方

記者張筱涵／綜合報導

知名吃播YouTuber Tzuyang近日針對「橫豎研究所」代表金世義的爭議案出現新進展。首爾江南警察署9日表示，經過再調查後，認定金世義涉嫌名譽毀損、違反《跟蹤處罰法》等共5項罪名，已將他不羈押移送檢方。

▲金世義遭移送檢方。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）



事件起因於去年7月，橫豎研究所公開一份錄音檔，聲稱YouTuber Goo Je Yeok以Tzuyang過去曾在娛樂場所工作為由進行恐嚇。對此，Tzuyang澄清是因前男友施暴與威脅，才被迫從事相關工作，但該頻道仍持續製作節目，質疑她的解釋不實。

Tzuyang隨後向警方提告，指控金世義未經同意散布涉及私生活影片，甚至迫使她不得不拍攝澄清影片，不過，今年2月警方曾以「證據不足」為由裁定不予移送，當時也考量到若認定金的發言違法，可能涉及限制言論自由。

Tzuyang不服，向首爾中央地檢提出異議，檢方要求警方補充調查，案件因此移交至另一個調查組。經再度調查後，警方改變先前立場，認定金世義確實涉及名譽毀損等違法行為，並已正式送交檢方審理。

▲Tzuyang對金世義告到底。（圖／翻攝自Tzuyang頻道）