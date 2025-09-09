偶像劇女星被刑拘上銬！與富商男友涉內線交易被逮…陸網挖黑歷史

記者陳芊秀／綜合報導

大陸近日爆發一起女明星涉及內線交易事件。某上市公司董事長將公司重組的內線消息透露給明星女友，兩人聯手進場，不料公司重組失敗，反而虧損超過500萬人民幣（約新台幣2128萬元），結果雙雙遭刑事拘留，陸網瘋傳該名女星就是曾在偶像劇《一起來看流星雨》演出的楚軼男。

▲大陸女星與富商男友涉嫌內線交易被上銬逮捕，網友挖出女星是《一起來看流星雨》的楚軼男。（圖／翻攝自微博）

據北京電視台節目《法治進行時》的報導，上市公司董事長與明星女友原本想要「割韭菜」，不料公司重組失敗還虧損500萬人民幣（約新台幣2128萬元）。北京監管局認為，事件當事人與內線消息知情人關係密切，內線消息公開前，雙方存在大量通話聯繫，利用相關信託計劃及使用本人帳戶的證券交易活動與內線消息高度吻合，相關交易活動明顯異常，沒有正當消息來源或合理解釋。節目也曝光檢察官前去拘留兩人的影片，畫面中女明星身穿紅色上衣，雙手被警方上銬帶走。

▲電視台法治節目曝光逮捕畫面，女明星被告知涉案被上銬。（圖／翻攝自微博）

網友也根據線索，指認該名女星就是曾在《一起來看流星雨》中演出「金娜娜」的楚軼男。原來楚軼男在2017年就曾因內線交易被查獲，但當時因交易未造成重大影響，僅被認定為「行政違法」，處以40萬人民幣（約台幣170萬元）罰款了事。然而，時隔多年，如今她再度犯案，法律性質已從行政違法升級為「刑事犯罪」，面臨的是更嚴重的刑事拘留與刑罰。

《一起來看流星雨》是大陸2009年播映的青春偶像劇，劇情模仿日本少女漫畫《流星花園》，由鄭爽、張翰、俞灝明、魏晨、朱梓驍等人主演。楚軼男在劇中飾演與女主角敵對的反派「金娜娜」。

▲楚軼男（左）在《一起來看流星雨》飾演反派金娜娜。（圖／翻攝自微博）