9月12日星座運勢／水瓶座賺錢靠朋友！　處女座小心被煽動

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：少點同僚爭執

感情：彼此如膠似漆

財運：號召賺錢夥伴

幸運色：芒柳色

貴人：金牛

小人：獅子

↑ 看其他星座

雙子座

工作：解析對手想法

感情：欠缺良好溝通

財運：財運趨向平穩

幸運色：茶葉色

貴人：牡羊

小人：射手

↑ 看其他星座

天秤座

工作：工作前景大好

感情：對象態度不明

財運：正偏財運強盛

幸運色：原木色

貴人：天秤

小人：魔羯

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座

工作：想法加以變通

感情：維持家庭和諧

財運：關鍵時多留意

幸運色：天藍色

貴人：魔羯

小人：水瓶

↑ 看其他星座

金牛座

工作：學習人情世故

感情：嶄新感情方向

財運：獲利了結出場

幸運色：櫻花粉

貴人：處女

小人：雙子

↑ 看其他星座

處女座

工作：小事不必掛心

感情：恐被煽動感情

財運：投資多方分析

幸運色：碧綠色

貴人：巨蟹

小人：牡羊

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座

工作：多花心思經營

感情：爭執輸了感情

財運：留意過高消費

幸運色：金箔色

貴人：水瓶

小人：天蠍

↑ 看其他星座

天蠍座

工作：積極調適步調

感情：創新想法追求

財運：慎防詐財人士

幸運色：普洱色

貴人：射手

小人：金牛

↑ 看其他星座

雙魚座

工作：異業多元合作

感情：保持自尊溝通

財運：立即停止虧損

幸運色：星空藍

貴人：雙子

小人：雙魚

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座

工作：工作大有斬獲

感情：堅持個人原則

財運：統整理財規劃

幸運色：葡萄紫

貴人：雙魚

小人：天秤

↑ 看其他星座

獅子座

工作：運途蒸蒸日上

感情：持續維持現況

財運：可適當做投資

幸運色：瑪瑙色

貴人：獅子

小人：處女

↑ 看其他星座

射手座

工作：老闆訪視基層

感情：有望再進一步

財運：家庭花費變多

幸運色：海藍色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

