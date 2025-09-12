9月12日星座運勢／水瓶座賺錢靠朋友！ 處女座小心被煽動
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座
工作：少點同僚爭執
感情：彼此如膠似漆
財運：號召賺錢夥伴
幸運色：芒柳色
貴人：金牛
小人：獅子
雙子座
工作：解析對手想法
感情：欠缺良好溝通
財運：財運趨向平穩
幸運色：茶葉色
貴人：牡羊
小人：射手
天秤座
工作：工作前景大好
感情：對象態度不明
財運：正偏財運強盛
幸運色：原木色
貴人：天秤
小人：魔羯
【土象星座】
魔羯座
工作：想法加以變通
感情：維持家庭和諧
財運：關鍵時多留意
幸運色：天藍色
貴人：魔羯
小人：水瓶
金牛座
工作：學習人情世故
感情：嶄新感情方向
財運：獲利了結出場
幸運色：櫻花粉
貴人：處女
小人：雙子
處女座
工作：小事不必掛心
感情：恐被煽動感情
財運：投資多方分析
幸運色：碧綠色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
【水象星座】
巨蟹座
工作：多花心思經營
感情：爭執輸了感情
財運：留意過高消費
幸運色：金箔色
貴人：水瓶
小人：天蠍
天蠍座
工作：積極調適步調
感情：創新想法追求
財運：慎防詐財人士
幸運色：普洱色
貴人：射手
小人：金牛
雙魚座
工作：異業多元合作
感情：保持自尊溝通
財運：立即停止虧損
幸運色：星空藍
貴人：雙子
小人：雙魚
【火象星座】
牡羊座
工作：工作大有斬獲
感情：堅持個人原則
財運：統整理財規劃
幸運色：葡萄紫
貴人：雙魚
小人：天秤
獅子座
工作：運途蒸蒸日上
感情：持續維持現況
財運：可適當做投資
幸運色：瑪瑙色
貴人：獅子
小人：處女
射手座
工作：老闆訪視基層
感情：有望再進一步
財運：家庭花費變多
幸運色：海藍色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
