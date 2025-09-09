寫生偶遇女神！一看竟是林青霞　網曝親切一面：奇妙際遇

▲林青霞在巫山旅遊，穿紅衣看著網友寫生（右圖），讓對方直呼好夢幻。（翻攝林青霞微博、小紅書）

70歲「永遠的東方不敗」林青霞息影多年，巨星風采依舊，近日她到大陸巫山旅遊，穿著紅衣現身山林裡，被一名網友偶遇。該網友當時正在寫生，林青霞看著對方作畫，被認出後，大方和網友的家人合照、讓對方送畫⋯⋯一段奇遇讓該網友直呼像電影情節，「久久不能平息」。

一名網友昨（8日）在小紅書分享幾張與林青霞的合照，可見照片中林青霞穿一身紅衣、戴草帽，與網友和他的妻子、孩子合照，畫面溫馨。另一張林青霞的獨照中，她獨自站在石砌平台上，背景是壯麗山景，絕代風華。

▲林青霞在巫山，親切與網友一家人合照。（翻攝小紅書）

▲林青霞與網友夫妻合照，相當親民。（翻攝小紅書）

網友發文：「怎麼辦，林青霞讓我送畫，寫生偶遇童年女神！」他回憶，當時自己正在巫山寫生，結果抬頭一看，竟然看到林青霞。「林青霞老師居然在看我作畫，這是什麼魔幻電影情節⋯⋯真的久久不能平息」。網友表示，從小就看林青霞的電影長大，沒想到能在大山裡偶遇女神。他興奮說：「實在是太榮幸了，還能夠為林青霞女神創作山水畫。」透露自己送了一幅畫給林青霞。

▲林青霞穿著紅衣，在壯麗山景前，相當醒目。（翻攝小紅書）

該網友的妻子隨後也發文，回憶這段奇妙際遇，並透露林青霞私下親切的一面，寫道：「週末臨時決定出門散心，選了目涯巫山作為目的地，沒想到第二天碰到林青霞女士！在重慶的大山裡能碰到童年女神，真的很夢幻，林女士本人非常親切，很喜歡小朋友，給我兒子拍了好多照片。」還笑說，自己也是被林青霞摟過腰、誇過漂亮的女人了。

▲林青霞分享去巫山的照片，她在山中舒展身姿。（翻攝林青霞微博）

▲林青霞分享去巫山的照片，包括搭高鐵。（翻攝林青霞微博）

而林青霞昨也在微博分享多張到巫山旅遊的貼文，包括她去高鐵、在山中舒展身姿、拿著草帽拍照等，穿著鵝黃色上衣和民族風褲子，悠閒自在。她也親切和粉絲互動，有人留言，稱讚她褲子好有特色，她回覆：「8年前半價買來的褲子，很舒服，度假穿最合適，尤其是天氣熱的地方」另一名網友說：「巫山在姐姐這裡它都黯然失色。」她回覆：「不敢當」。



