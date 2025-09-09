許凱新戲開拍2周前被爆「臨時換角」！　製片人勸她：差不多就行了

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星許凱近日爭議連環爆，8日更被狗仔指稱長期聚賭，讓所屬經紀公司歡娛影視怒發律師函警告。而網路劇《奈何BOSS要娶我》的製片人陳益韜，稍早對此發聲，直言此事已重創許凱的演藝事業，甚至連下一部戲的角色都受到影響。

▲許凱近日深陷風波。（圖／翻攝自微博／許凱soso）

陳益韜認為，許凱這次連續出事，對方的老闆于正已經有些妥協認輸了，「而且許凱這個熱搜的後果，也讓他下一部男主24號開機前被換角色了。」陳益韜對此也向開第一槍、自稱是許凱前女友的許荔莎喊話：「畢竟事情過去了四年，而且求錘得錘，所有目標都達到了，妹妹差不多就行了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳益韜也提到，就算許荔莎不怕被許凱告，但男方現在還有三部待播作品，「資方們都瑟瑟發抖」。至於自己的發言是否會有爭議？陳益韜則坦言早已被于正拉入黑名單，「所以說幾句也不怕得罪他。遇人不淑不僅僅是小女生，投資人們也很後悔呀。」

▲陳益韜發文。（圖／翻攝自微博）

不過沒多久後，陳益韜便將貼文刪除，並表示：「我這種退圈的不入流製片人發一條感慨微博也能上熱搜，真是震驚呀，要不要去爆個優酷的領導大瓜？」

另一方面，許凱被陳益韜爆料換角的作品，應是他與魏哲鳴合作的古裝懸疑劇《聽風令》。有傳該劇原定24日或27日開機，但時間將延至10月中上旬，而劇組對此暫無回應，真相恐將等到作品開拍才能水落石出。