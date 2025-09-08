ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

賓賓哥鞠躬道歉！拋震撼彈
最愛陰陽別人的三大星座！
江俊翰「出院現身小吃店打工」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江祖平 雪碧 藍心湄 虞書欣 鳳梨 金鐘國 吳宗憲 海豹小姐

快訊／家寧拿到公司帳本了！　發聲「會查清金流」：沒侵佔任何人的錢

記者孟育民／台北報導

「眾量級CROWD」的Andy老師和家寧風波仍未結束，張家寧及其家人涉嫌侵吞收益並逃漏稅，新北地檢署已介入調查，但她仍照常更新影片，並透過社群平台發文自稱「問心無愧」，稍早再度更新影片，提起網友關心話題，「關於錢的部分，檢方已經查核了我名下帳戶和金流，認定我沒有違法的行為，我所花的每分錢都是我工作賺來的，完全合法，也沒侵佔任何人！」並坦言已拿到公司帳本，未來會查清過去帳目，釐清真相。

▲▼家寧提到網友關心的錢問題。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧終於拿到公司帳本。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

家寧表示過去幾年對公司帳目無法完全掌握，大權掌握在媽媽曾淑惠手中，也被檢方證實此事，「由於案件起訴後，我取得法院的閱卷資料，也才終於取得公司完整的帳目。」她表示接下來會查詢公司的完整金流，以釐清過去公司的帳務狀況，「希望網友跟媒體可以基於事實跟理性，不要把我沒做的事情加在我身上。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼家寧提到網友關心的錢問題。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲▼家寧強調沒有侵占任何人的錢。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲▼家寧提到網友關心的錢問題。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

家寧目前以群海監察人身份向法院提出刑事附帶民事訴訟，確保公司的權益能夠受到保護，「目前案件法院還在審理中，基於無罪推定原則，被告最終是否需要對公司負民事上的損害賠償責任，還需等待法院認定。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

家寧Andy眾量級帳本曾淑惠

推薦閱讀

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠　網怒罵虐待：嚴重會致命

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠　網怒罵虐待：嚴重會致命

13小時前

雪碧驚爆遭性侵！噁男霸王硬上弓「說不要就是要」　她認：無奈變情侶

雪碧驚爆遭性侵！噁男霸王硬上弓「說不要就是要」　她認：無奈變情侶

9/7 22:08

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網！　喊話：兒子該出來面對了吧

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網！　喊話：兒子該出來面對了吧

9/7 21:32

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活　留5後遺症：讓我這麼恨

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活　留5後遺症：讓我這麼恨

9/7 13:44

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」真相曝光！許效舜飛廈門陪直播

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」真相曝光！許效舜飛廈門陪直播

15小時前

康康無酬合體澎恰恰！　自掏腰包飛廈門「直播幫賣畫」戰績揭曉

康康無酬合體澎恰恰！　自掏腰包飛廈門「直播幫賣畫」戰績揭曉

15小時前

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！24字挺江祖平　道歉《女大》失言

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！24字挺江祖平　道歉《女大》失言

9/7 15:14

快訊／家寧拿到公司帳本了！　發聲「會查清金流」：沒侵佔任何人的錢

快訊／家寧拿到公司帳本了！　發聲「會查清金流」：沒侵佔任何人的錢

1小時前

快訊／龔美富證實請辭三立副總！　兒捲性侵風波道歉了「我無可推卸責任」

快訊／龔美富證實請辭三立副總！　兒捲性侵風波道歉了「我無可推卸責任」

9/7 19:49

張國榮22年前墜樓案反轉？「死前1小時激動對話」曝光　向太愧疚揭內幕

張國榮22年前墜樓案反轉？「死前1小時激動對話」曝光　向太愧疚揭內幕

8小時前

唐綺陽運勢／牡羊「感情卡關」！雙子高冷更有魅力 射手有機會升官

唐綺陽運勢／牡羊「感情卡關」！雙子高冷更有魅力 射手有機會升官

15小時前

三立當家主播李文儀發聲：無法忍受！為江祖平事件喊話電視台查真相

三立當家主播李文儀發聲：無法忍受！為江祖平事件喊話電視台查真相

9小時前

熱門影音

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？
劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
舒淇擔任第80屆威尼斯影展評審，紅毯太美了吧(♡∀♡)

舒淇擔任第80屆威尼斯影展評審，紅毯太美了吧(♡∀♡)
【神級還原】蕭敬騰為林智勝引退獻唱！ 完美致敬熊抱瞬間太用心

【神級還原】蕭敬騰為林智勝引退獻唱！ 完美致敬熊抱瞬間太用心
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
黃子韜對徐藝洋「一見鍾情」 初次加好友就覺得：是未來老婆

黃子韜對徐藝洋「一見鍾情」 初次加好友就覺得：是未來老婆
李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」
女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌
阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

致敬大師兄！蕭敬騰為林智勝唱〈夢一場〉　背後藏洋蔥...想起「不被肯定的日子」

致敬大師兄！蕭敬騰為林智勝唱〈夢一場〉　背後藏洋蔥...想起「不被肯定的日子」

《角頭》若破3億...高捷承諾「會有動作」　笑言「好萊塢巨星」沒票房：歡迎帶資XD

《角頭》若破3億...高捷承諾「會有動作」　笑言「好萊塢巨星」沒票房：歡迎帶資XD

愛雅懷孕爆哭挨轟「公主病」　高EQ回應：當媽沒有準備好的一天

愛雅懷孕爆哭挨轟「公主病」　高EQ回應：當媽沒有準備好的一天

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝光　宋智孝感動到哭..他緊張到大爆汗

《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝光　宋智孝感動到哭..他緊張到大爆汗

請夏小巨蛋開唱！憂「大家認識我嗎？」　驚見10年前I.O.I手燈...感動道謝

請夏小巨蛋開唱！憂「大家認識我嗎？」　驚見10年前I.O.I手燈...感動道謝

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

看更多

【現場響起歡呼】基隆中元祭封路！民眾雨中大秀舞技

即時新聞

剛剛
剛剛
53分鐘前57

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清：完全不認識

1小時前1733

快訊／家寧拿到公司帳本了！　發聲「會查清金流」：沒侵佔任何人的錢

2小時前0

許凱遭爆「長期聚眾賭博」　經紀公司發聲澄清：採取相應法律措施

2小時前34

孫生復工了！沉寂半年「合體反骨老戰友」　認了過去男女界線不清

2小時前1211

網紅若盈道歉了！　拍片「餵狗喝酒」譏笑酒醉狂吠認錯：助長虐狗

2小時前74

辛芷蕾威尼斯封后「團隊高薪曝光」　昔窮到拒絕父買電腦：不想再後悔

3小時前2

抓包女友當眾舌吻小王！　潘宇謙初戀「超渣行徑」全曝光

4小時前33

陳芳語睽違3年曝重磅喜訊！　私下真實面全公開

4小時前0

韋禮安無預警升格「3寶爸」！　甜曝夫妻「私下情趣」超恩愛

4小時前0

月之海鼓手5年前確診大腸癌四期　再認「腦裡長腫瘤」暈倒無法站起

讀者迴響

熱門新聞

  1. 網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠
    13小時前5840
  2. 雪碧驚爆遭性侵
    9/7 22:088258
  3. 龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網
    9/7 21:327253
  4. 虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活
    9/7 13:443215
  5. 澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光
    15小時前3422
  6. 康康無酬合體澎恰恰！　自掏腰包飛廈門「直播幫賣畫」
    15小時前186
  7. 快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！力挺江祖平
    9/7 15:147025
  8. 快訊／家寧拿到公司帳本了
    1小時前2829
  9. 快訊／龔美富證實請辭三立副總！
    9/7 19:4911095
  10. 張國榮22年前墜樓案反轉？死前1小時激動對話曝
    8小時前1
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合