快訊／家寧拿到公司帳本了！　發聲「會查清金流」：沒侵佔任何人的錢

記者孟育民／台北報導

「眾量級CROWD」的Andy老師和家寧風波仍未結束，張家寧及其家人涉嫌侵吞收益並逃漏稅，新北地檢署已介入調查，但她仍照常更新影片，並透過社群平台發文自稱「問心無愧」，稍早再度更新影片，提起網友關心話題，「關於錢的部分，檢方已經查核了我名下帳戶和金流，認定我沒有違法的行為，我所花的每分錢都是我工作賺來的，完全合法，也沒侵佔任何人！」並坦言已拿到公司帳本，未來會查清過去帳目，釐清真相。

家寧終於拿到公司帳本。

家寧表示過去幾年對公司帳目無法完全掌握，大權掌握在媽媽曾淑惠手中，也被檢方證實此事，「由於案件起訴後，我取得法院的閱卷資料，也才終於取得公司完整的帳目。」她表示接下來會查詢公司的完整金流，以釐清過去公司的帳務狀況，「希望網友跟媒體可以基於事實跟理性，不要把我沒做的事情加在我身上。」

家寧強調沒有侵占任何人的錢。

家寧目前以群海監察人身份向法院提出刑事附帶民事訴訟，確保公司的權益能夠受到保護，「目前案件法院還在審理中，基於無罪推定原則，被告最終是否需要對公司負民事上的損害賠償責任，還需等待法院認定。」