阿信聽完故事秒點頭！導演致謝五月天　親揭「背後創作契機」

電影《我們意外的勇氣》除了在六月在台北電影節做神秘場放映之後，也接二連三在國際影展上面大放異彩，包括了紐約亞洲電影節和九月初的大阪電影節都有很棒的迴響。在最近的大阪電影節放映中，因為有觀眾在觀影過程中頻頻拭淚，更有觀眾大讚導演選角上精彩突出。

▲電影《我們意外的勇氣》導演游紹翔。（圖／壹壹喜喜電影提供）

在影展放映後，許多觀眾拭淚，並盛讚選角精彩。應大阪電影節親臨現場與觀眾互動的導演游紹翔表示：「一開始我就希望劉若英飾演樂芙的角色，甚至是邊想像她邊寫了劇本。」談及柏文這個角色，游紹翔更直言：「這個角色與樂芙年齡差十歲，除了薛仕凌，我想不到其他人選。」

▲▼電影《我們意外的勇氣》劉若英與薛仕凌。（圖／壹壹喜喜電影提供）

《我們意外的勇氣》另一大焦點，除了是五月天主唱阿信以製片人身分參與。游紹翔感謝表示：「阿信是台灣這一代最具代表性的創作者，他聽完我的故事後立刻答應支持。如果沒有他的幫忙，這部片可能無法完成。」同樣身為五月天成員的石頭，則在片尾字幕被特別致謝。

游紹翔透露：「石頭是我的摯友。有次疫情期間我們喝酒聊天，他看我很擔心未來，就提議：『要不要寫個劇本？』結果成了我創作這部電影的契機。」

電影上下集預告片也被許多粉絲津津樂道，在上集預告中的配樂搭上麋先生的「去飛翔」歌詞中做出呼應：看到男女主角困在長久以來的關係，然後似宣告著他們的意外將帶來更多的想像空間。而下集預告則以告五人的「帶你飛」的配樂，當片中劉若英說出：「我要自由」之後呼應了整部電影的主軸，也把主角面對生命的意外做出任何選擇都有機會創造出更多勇氣。