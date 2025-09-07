曾敬驊汽車旅館拍戲　驚見「剛演完愛情動作片」光頭裸男

記者許逸群／台北報導

電影《我家的事》一連兩天舉辦「搶先Key恁兜」特別場活動，導演潘客印攜主創演員曾敬驊、高伊玲與黃珮琪北中南跑透透和觀眾相見歡。3場搶先看售票活動一開賣就被瘋搶，甚至有不少影迷直呼：「以為在搶演唱會門票！」更有觀眾直奔戲院買到最後1張票，就是為了和演員們見面。

▲電影《我家的事》舉辦特別場活動。（圖／牽猴子提供）

搶先看首站抵達高雄，活動現場座無虛席，還有粉絲向曾敬驊提問時激動到哽咽、尖叫，面對港都影迷如此熱情的支持，大家都很感動，也希望大家多在社群分享，笑稱：「我們會開始海巡囉！」不過飾演爸爸的藍葦華這兩日因為工作無法和家人合體，被大家幽默說：「爸爸在賺錢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃珮琪透露與「爸爸」的相處點滴：「他很喜歡在情緒很沈重的戲搞笑，尤其是我哭戲的時候，跟爸爸相處覺得很煩但又學到很多東西。」高伊玲也點出藍葦華悶騷的性格，提到他只要被劇組的女工作人員比手指愛心，就可以開心一整天，拍完戲甚至捨不得回家，也足見劇組的好感情。

▲電影《我家的事》活動現場座無虛席。（圖／牽猴子提供）

曾敬驊則大爆自己的秘辛，在汽車旅館拍戲時，趁休息時間到處走走，不小心看到光頭男半裸、下半身包浴巾，貌似剛「完事」坐在窗邊的床上看著「愛情動作片」，由於太醒目，他很難移開視線，還自爆揪姚淳耀一起在外面看了一陣子，讓全場驚呼連連。

此外，高伊玲在國片《我家的事》動人的演出，不僅征服影迷和各大獎項，也讓台語歌后江蕙（二姐）深受感動。日前二姐在剛落幕的「無．有」演唱會上，看到串場影片中高伊玲飾演不會唱歌的媽媽時，也誇讚表示：「不愧是優秀的演員演什麼像什麼。」