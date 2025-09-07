虞書欣爭議狂燒「新戲出事」！爆男主角不演了　她7天蒸發72萬粉絲

記者田暐瑋／綜合報導

虞書欣近日捲入負面爭議，先是被控霸凌，又被挖出爸爸虞丕杰在被限定高消費期間，用現金購買奢侈品一事，連日來演變成社會關注的事件。如今她主演的電視劇《一念江南》傳出男主角王安宇可能換人的消息，引發外界高度關注。

據悉，《一念江南》原定於11日開機，劇組突然宣布調整拍攝計畫，男女主角虞書欣與王安宇雙雙缺席開機應援活動，王安宇方面表示因「不可抗力」因素無法出席開機活動，而虞書欣團隊則未對此事做出任何回應。有消息指出，《一念江南》劇組將先拍攝女主角虞書欣的個人戲份，而王安宇則處於「待定」狀態。

▲虞書欣和王安宇原本搭檔演出《一念江南》。（圖／翻攝自微博）



知情人士透露，該劇本就採取「定女選男」的製作模式，男主角人選曾經過多次更迭，從陳哲遠、丞磊到最終的王安宇。近期虞書欣陷入多重爭議，其父親公司被指涉嫌侵吞國企資產，同時，她在綜藝節目《一年級》中涉嫌霸凌張昊玥的舊聞重新被提及，導致社群平台粉絲數在短短7天內銳減超過72萬，多個品牌合作也陷入延期狀態，如今《一念江南》男主角恐換人，也被質疑是受此風波牽連。

業內人士分析，若確定更換男主角，劇組將面臨三大關鍵挑戰，首先需要妥善處理與王安宇方的協商，其次需要物色能夠承受當前輿論壓力的新男主角，最後則是如何在維持製作進度的同時平衡各方輿論。目前劇組尚未對換角傳聞做出官方回應，但此事已從單純的演員更替問題，演變成涉及公眾對企業道德、社會公平等議題的廣泛討論。

▲虞書欣。（圖／翻攝自微博）