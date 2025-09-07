電影開拍前1個月「女主角落跑」　導演老婆救火狂賣4500萬

記者許逸群／台北報導

《夜校女生》導演莊景燊昨（6日）應台中市影視發展基金會之邀，赴「中山73影視藝文空間」專題講座「導演如何挑選演員」，吸引包括入圍金馬新演員的林政勳、業內演員及經紀人等數十名觀眾進場聆聽，現場提問熱烈，原定一小時的座談，進行100分鐘欲罷不能。

▲導演莊景燊「中山73」談選角撇步，右為金馬演員林政勳。（圖／海鵬影業提供）

莊景燊以電影《夜校女生》為例，說明他如何挑選演員，片中陳姸霏、項婕如和季芹等，原就是他在寫劇本時就已設定，投資方也十分贊同；邱以太則是「老天的安排」，在後來選角才確定的。莊景燊特別感謝台北電影節「非常新人」推薦，讓他因此找到了邱以太。

▲導演莊景燊執導電影《夜校女生》。（圖／海鵬影業提供）

莊景燊談及他拍片挑選演員，通常有四類模式。第一類，是他及編劇在一開始就鎖定的演員，當然這個最有感，例如《驚爆點》的吳慷仁和姚以緹。第二類則是他接拍時，投資方就已指定的演員；第三類，就是直接「選角」；最後一種選角是「老天安排」，就他出身理工男的說法是「宇宙神秘力量」所主導。

莊景燊以台幣不到300萬、10天拍完的《三朵花純理髮》為例，該片開拍前半個月，該片女主角也在開拍前消失無蹤，最後只好改由他的編劇太太王莉雯上場演出，結果效果驚人。該片不僅讓莊景燊順利拿到北醫大研究所碩士學位，更讓燈光師鍾瓊婷勇奪金鐘獎最佳燈光獎，成為台灣首位獲此獎項的女性。

就連最早他擔任電影《父後七日》副導演時，距開拍剩不到1個月，女主角竟然消失不連絡。導演王育麟為此還跑到他家告知消息，後來竟靈機一動，要莊景燊躺在地上扮屍體，讓他鶼鰈情深的老婆王莉雯來演哭戲。效果竟然出奇地好，當場便決定由她出飾《父後七日》女主角。該片後來不僅在台北電影獎、金馬獎大放異彩，票房更大賣4500萬台幣。