直擊／NMIXX海嫄瘦到美貌升級！Lily場上說錯話　隊長傻眼：妳要怎辦

記者吳睿慈／台北報導

韓流盛事《Trendy Taipei Boom 台北小巨蛋—KOREA GIRL’S POWER》6日盛大展開，由新生代女團KiiiKiii揭開序幕，接著上場的是實力派女團NMIXX，她們繼味全大巨蛋演出後，這次攻上小巨蛋，但相隔5個月再見，隊長海嫄瘦了不少、美貌升級，引起陣陣驚呼聲。

▲NMIXX持手麥登上小巨蛋演出。（圖／記者林敬旻攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲海嫄跟5個月前相比瘦了不少。（圖／記者林敬旻攝）



NMIXX以歌曲〈KNOW ABOUT ME〉、〈DICE〉開場，成員拿著手麥唱跳展現實力，高音擔當Lily飆著嗓音渾厚的高音，獲得熱烈尖叫聲，Jiwoo滿意地說：「每次來台北都可以得到滿滿能量再回去。」Lily看著台下滿滿觀眾：「好像來了很多NSWER？」歌迷給予超大聲應援。

▼▲NMIXX帶來精彩演出。（圖／記者林敬旻攝）



活動上一共邀請4團體到場，海嫄現場做調查：「我很好奇，大家今天是來看NMIXX的舉手。」台下幾乎全都舉手，Jiwoo開心地不斷送吻「恩嘛恩嘛」反應很可愛，爆笑的是，Lily在聊天環節突然開空頭支票，隊長海嫄表示「我們下一首歌就是最後一首囉」，她卻突然說「大家如果很賣力，也許會有驚喜喔！」成員全員傻眼。

海嫄瞪大著眼睛問Lily「請問你要怎麼收拾？」Lily則乖乖為大家生驚喜「我現在唱給大家，這就是我說的驚喜喔，大家想聽什麼歌」，於是應觀眾要求唱了〈Roller Coaster〉，急中生智為觀眾加碼。最後，NMIXX唱著〈Dash〉下台，結束本場演出。