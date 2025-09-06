蕭煌奇北京喝豆汁...嚇到飆2字！　當眾宣布好消息

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭煌奇推出全新閩南語專輯《做一個惜情軟心的人》，昨（5日）他首度在北京舉辦發佈會，現場座無虛席。他感性表示，能在北京分享閩南語專輯是很前所未有的經驗，「好像很少有歌手在這裡做閩南語專輯的活動，這可以說是很前所未有的一件事！我真的是三生有幸，非常感謝華納唱片給我很大的支柱。」

▲蕭煌奇北京發片記者會。（圖／華納提供）

活動回顧了他的經典代表作，蕭煌奇更接連演唱〈Good Show〉與同名主打〈做一個惜情軟心的人〉，前者展現動感魅力，後者回歸抒情溫度，唱出「在快節奏生活中仍保有柔軟心意」的理念，令全場動容。

他坦言睽違多年再踏北京格外興奮，還大啖米其林烤鴨，直呼：「真的很久沒吃了，尤其鴨皮沾糖、醬特別好吃。」主辦更準備廣州早茶與北京豆汁等特色餐點，他初嚐豆汁忍不住大喊「酸啊！」時常在社群上與歌迷互動的他，更分享飯店房間的「Room Tour」，他表示：「雖然房間設計很有藝術感，但對我來說還是有些小小的『障礙物』，不過我還是用智慧眼鏡拍下來，上傳到社群，讓大家也能同步感受現場氛圍。」

▲蕭煌奇初次嘗試豆汁。（圖／華納提供）



新專輯集結詞人武雄、黃婷與新生代音樂人滴燙，並邀魏如萱合唱〈一半一半〉。蕭煌奇希望提醒大家，即使生活忙碌，也要珍惜心裡的柔軟。他更在現場教觀眾用閩南語唸專輯名稱，還親自教大家說「我愛你」，掀起熱烈互動。發佈會尾聲，他再度演唱〈末班車〉與〈你是我的眼〉，全場大合唱將氣氛推向最高潮，並驚喜宣布「做一個惜情軟心的人」巡演將於9月13日從廣州開跑，接著再唱進上海、廈門等地。