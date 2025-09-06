天王胡瓜到日本被機器人吃豆腐　到三菱重工還被當實習生

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜YouTube頻道《下面一位》，繼續在日本進行探險，這次到充滿年輕氛圍的澀谷，熙來攘往的人潮還讓胡瓜有身在台北西門町的錯覺。

▲胡瓜到日本任務不少。（圖／下面一位）



製作單位交派胡瓜任務，到機器人餐廳體驗AI科技服務，從帶位、點餐，甚至聊天，都是機器人全程陪伴，初體驗的胡瓜覺得相當新穎。但在交流的過程中胡瓜頻頻被機器人吃豆腐，想要講話也被機器人不斷攀談打斷，隨後又播放音樂熱情的跳起舞來，讓胡瓜招架不住，也激發胡瓜的舞蹈魂，馬上跟著節奏一起舞動，非常逗趣。

▲胡瓜被機器人吃豆腐。（圖／下面一位）



而此趟旅程也解鎖了胡瓜第一次逛唐吉訶德，被琳瑯滿目的各樣商品吸引，像個好奇寶寶在店裡四處尋寶，還直接進入成人用品區，直接棄鏡頭於不顧，逛到忘我還不斷發出狀聲詞，經由製作單位呼喊提醒才想起自己還要主持節目。



不過日本之旅的最終任務，是到日本三菱電機靜岡製作所，擔任一日實習生，身負重任的胡瓜參與高品質的品管測試工作，胡瓜張大雙眼仔細地來回確認產品有無瑕疵，更是提起重達20公斤的砝碼來進行測試，只為專業確保每樣商品檢測合格，最終也順利圓滿通過考驗。

完成任務後的胡瓜也大方請客，帶著拍攝團隊飽餐一頓，慰勞拍攝的辛勞，非常大方慷慨，和團隊的好感情顯然可見。