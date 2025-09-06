育4子又失業！「世紀渣男」港星找到新工作　喜曬新家兒子有書桌了

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
虞書欣再爆霸凌6惡行！
亞洲「國家購買力」排行出爐！
夏和熙在台南突掛急診！
育4子又失業！「世紀渣男」張致恒找到新工作　喜曬新家兒子有書桌了

記者張筱涵／綜合報導

香港男星張致恒（Steven）因陷入財務困境多年，過去一度因欠租被逼遷，不得不與妻子雯雯及4名兒子分居。不過，他近期終於找到搬運工及快遞員的工作，收入逐漸穩定，才讓一家人得以重聚。

▲張致恒一家四口。（圖／翻攝自雯雯Instagram）

▲張致恒現在找到新工作，一家也有安穩住處了。（圖／翻攝自雯雯Instagram）

根據港媒《東網》最新報導，張致恒日前首度透過社群限時動態公開新居環境，他上傳一張兒子在書桌前寫數學作業的照片，畫面中桌子乾淨整齊，文具與置物櫃一應俱全，雖然空間明顯不大，但已展現一家人努力重建生活的痕跡。

過去張致恒生活屢陷困境，曾被爆夫妻拖欠一個半月租金，若月底前未能繳清，恐被迫「帶寵物一起睡街」。今年5月甚至在社群發文急喊「我好需要一個工作機會，今日必須要6800，幫幫忙」，顯示資金周轉壓力極大。妻子雯雯也無奈透露，只差一點點就能改善生活，卻始終沒人伸出援手。

張致恒昔日以偶像團體成員出道，2019年因「劈腿5女」醜聞重創形象，被港媒封為「世紀渣男」。同年他與粉絲雯雯閃婚，四年間迎來四個孩子，卻因演藝事業受挫收入銳減，夫妻多次上網公開收款QR Code求助，甚至傳出有輕生念頭。他曾向媒體透露，多次面試因身分被揭發遭拒或辱罵「渣男」，即使接零工與商演，也難以支撐一家六口的開銷。今年初更因公司停業再度失業，一度陷入絕境。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

張致恒

