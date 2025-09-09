9月9日星座運勢／水瓶捐款添財運！ 金牛好戀人一同成長
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座
工作：想法多行動少
感情：進入熱戀階段
財運：參與社會捐款
幸運色：葡萄紫
貴人：雙魚
小人：獅子
雙子座
工作：讚美客戶特質
感情：彼此感情熱烈
財運：利祿亨通平順
幸運色：藕粉色
貴人：水瓶
小人：雙魚
天秤座
工作：維持工作熱忱
感情：沉穩態度面對
財運：以平常心理財
幸運色：碧綠色
貴人：獅子
小人：魔羯
【土象星座】
魔羯座
工作：照顧各層需要
感情：創造溫暖約會
財運：勇於克服困難
幸運色：海藍色
貴人：金牛
小人：牡羊
金牛座
工作：鎖定全新目標
感情：彼此互相進步
財運：穩定財富基礎
幸運色：粉紫色
貴人：天秤
小人：處女
處女座
工作：職場表現失意
感情：彼此感情熱忱
財運：不再得失心態
幸運色：冷紫色
貴人：天蠍
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座
工作：挖掘更多商機
感情：踏實面對彼此
財運：討教理財之法
幸運色：淺粉色
貴人：雙子
小人：金牛
天蠍座
工作：事業運勢平順
感情：把煩惱轉移掉
財運：得到好運發生
幸運色：茶綠色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
雙魚座
工作：好好鼓勵自己
感情：兩人感情真摯
財運：近期減少投資
幸運色：香檳色
貴人：牡羊
小人：天蠍
【火象星座】
牡羊座
工作：發生好的轉機
感情：體恤對方付出
財運：財富運勢提升
幸運色：珊瑚橘
貴人：處女
小人：射手
獅子座
工作：多凝聚向心力
感情：感情寧缺勿濫
財運：減少短期投資
幸運色：青藍色
貴人：魔羯
小人：天秤
射手座
工作：工作發展穩定
感情：相處更為自在
財運：調適挫折之感
幸運色：莓果色
貴人：射手
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
