9月9日星座運勢／水瓶捐款添財運！　金牛好戀人一同成長

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：想法多行動少

感情：進入熱戀階段

財運：參與社會捐款

幸運色：葡萄紫

貴人：雙魚

小人：獅子

↑ 看其他星座

雙子座

工作：讚美客戶特質

感情：彼此感情熱烈

財運：利祿亨通平順

幸運色：藕粉色

貴人：水瓶

小人：雙魚

↑ 看其他星座

天秤座

工作：維持工作熱忱

感情：沉穩態度面對

財運：以平常心理財

幸運色：碧綠色

貴人：獅子

小人：魔羯

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座

工作：照顧各層需要

感情：創造溫暖約會

財運：勇於克服困難

幸運色：海藍色

貴人：金牛

小人：牡羊

↑ 看其他星座

金牛座

工作：鎖定全新目標

感情：彼此互相進步

財運：穩定財富基礎

幸運色：粉紫色

貴人：天秤

小人：處女

↑ 看其他星座

處女座

工作：職場表現失意

感情：彼此感情熱忱

財運：不再得失心態

幸運色：冷紫色

貴人：天蠍

小人：雙子

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座

工作：挖掘更多商機

感情：踏實面對彼此

財運：討教理財之法

幸運色：淺粉色

貴人：雙子

小人：金牛

↑ 看其他星座

天蠍座

工作：事業運勢平順

感情：把煩惱轉移掉

財運：得到好運發生

幸運色：茶綠色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

↑ 看其他星座

雙魚座

工作：好好鼓勵自己

感情：兩人感情真摯

財運：近期減少投資

幸運色：香檳色

貴人：牡羊

小人：天蠍

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座

工作：發生好的轉機

感情：體恤對方付出

財運：財富運勢提升

幸運色：珊瑚橘

貴人：處女

小人：射手

↑ 看其他星座

獅子座

工作：多凝聚向心力

感情：感情寧缺勿濫

財運：減少短期投資

幸運色：青藍色

貴人：魔羯

小人：天秤

↑ 看其他星座

射手座

工作：工作發展穩定

感情：相處更為自在

財運：調適挫折之感

幸運色：莓果色

貴人：射手

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

