蕭敬騰太用心！「重現熊抱林智勝畫面」網秒懂讚翻：這致敬太完美

記者蔡琛儀／台北報導

中職傳奇球星「大師兄」林智勝一連三天舉辦「31CONIC 智勝一擊」引退系列賽，首日今（5日）在台北大巨蛋舉行，邀請金曲歌王蕭敬騰打響第一棒，以35分鐘的精彩演出，與滿場球迷齊聚為英雄歡慶。

▲蕭敬騰和林智勝跳〈Sorry Sorry〉。（圖／喜鵲娛樂提供）

今晚特別播放Super Junior的〈Sorry Sorry〉，當前奏無厘頭響起，林智勝立刻登台與蕭敬騰並肩共舞，復刻2009年明星賽林智勝跳舞畫面，引爆全場尖叫與笑聲，跳完後蕭敬騰還直接跳到林智勝身上讓對方抱著，畫面相當逗趣。蕭敬騰打趣對林智勝說：「大師兄不只全壘打帥，舞步也很帥！」林智勝則笑回：「還好有你帶，才敢上來跳！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 蕭敬騰完美致敬林智勝當年被房妍熊抱的畫面。（圖／喜鵲娛樂提供、翻攝YouTube／CPBL 中華職棒）

有網友見狀大讚蕭敬騰超用心：「還跳上去，致敬的太完美了！」事實上，蕭敬騰跳到林智勝身上讓對方抱著的畫面，是2014年中職兄弟象對上林智勝所屬Lamigo桃猿的一場開球中，當天開球嘉賓、「瑜珈女神」房妍開完球後，直接正面撲跳到林智勝身上，該開球畫面不僅是「CPBL中華職棒」YouTube頻道中，點閱第一名的影片，也成為林智勝棒球生涯中一大趣事，沒想到老蕭除了大師兄的〈Sorry Sorry〉舞，還還原這個經典場面，相當用心。