林智勝引退賽首日「被蕭敬騰逼哭了」！　他一聽暖送擁抱

記者蔡琛儀／台北報導

中職傳奇球星「大師兄」林智勝一連三天舉辦「31CONIC 智勝一擊」引退系列賽，首日今（5日）在台北大巨蛋舉行，邀請金曲歌王蕭敬騰打響第一棒，以35分鐘的精彩演出，與滿場球迷齊聚為英雄歡慶。在演出尾聲，林智勝帶著家人一同走上舞台，全家與蕭敬騰同框合唱，畫面溫馨動人。

▲蕭敬騰今晚為林智勝引退賽首日演出。（圖／喜鵲娛樂提供）

接著在全場屏息中，林智勝更親手為蕭敬騰佩戴阿美族文化中象徵愛意與祝福的「情人袋」，象徵兩人之間深厚的情誼與尊重。而蕭敬騰的家人也到場支持，為這場別具意義的退役之夜，增添更多溫度。

最後蕭敬騰演唱〈阿飛的小蝴蝶〉，搭配現場播放許多林智勝的高光時刻，歷歷在目，讓現場驚呼連連，加上百位舞者在球場中央舞動，現場歡聲雷動，不少人為此流下熱淚，一旁的工作人員都不禁拭淚，林智勝更是難掩激動情緒，蕭敬騰連忙送上抱抱，最後蕭敬騰與全場共同舉手敬禮向落下男兒淚的林智勝致意。

▲蕭敬騰和林智勝。（圖／喜鵲娛樂提供）

老蕭表示：「今晚是屬於林智勝的，很榮幸能用音樂陪伴他。林智勝不只是棒球場上的巨星，也是許多人青春的回憶與精神象徵。」林智勝也向蕭敬騰喊話：「我要謝謝老蕭，我在下面聽的時候我就哭了，他唱到一首我每年都會聽的歌（指〈夢一場〉），就哭了，要謝謝老蕭的團隊，讓我有這麼美好的夜晚，謝謝大家。」兩人相互擁抱，場邊響起持續不斷的掌聲。

蕭敬騰此次35分鐘的演出，斥資高達2500萬元，只為向「大師兄」及棒壇表達最高敬意，這不僅是林智勝球員生涯的完美休止符，更展現了音樂與體育跨界合作的力量，也陪伴全場球迷共同見證傳奇時刻。