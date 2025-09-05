ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Albee突PO文：有人心存僥倖！
敢衝敢嗆！超正義星座Top 5
丹妮婊姐看《鬼滅》挨批！
蕭敬騰為林智勝登上大巨蛋　「敬業唱到褲子破洞」下秒1舉動超機智！

記者蔡琛儀／台北報導

中職傳奇球星「大師兄」林智勝一連三天舉辦「31CONIC 智勝一擊」引退系列賽，首日今（5日）在台北大巨蛋舉行，邀請金曲歌王蕭敬騰打響第一棒，以35分鐘的精彩演出，與滿場球迷齊聚為英雄歡慶。首次站上大巨蛋的蕭敬騰，一連演唱〈皮囊〉、〈王妃〉、〈讓我為你唱情歌〉、〈只能想念你〉、〈怎麼說我不愛你〉、〈疼愛〉、〈猴籠〉等經典歌曲，歌聲穿透全場。

▲▼蕭敬騰大巨蛋林智勝引退賽演出。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲蕭敬騰首度登上大巨蛋，為林智勝引退賽演出。（圖／喜鵲娛樂提供）

只見白襯衫、黑色西裝褲的老蕭，正裝再搭配濃濃搖滾味的紅色外套，相當有型，不過老蕭唱完〈王妃〉時，就激動到褲子直接破掉，紅色內褲還露了出來，但仍敬業保持冷靜，把外套綁在腰上，繼續完成演出，展現臨危不亂的風範。當蕭敬騰唱到〈疼愛〉時，大屏幕播放林智勝生涯精彩瞬間，製作單位更找來多位國際棒球重要人物的祝福影片，包括古巴教練Victor Mesa Martínez、澳職Brisbane Bandits 老闆Mark Ready、國際事務代表Adrian Lamb等。

快歌橋段象徵大師兄在棒球界拼搏，再加上蕭式搖滾呼應大師兄在棒球界的霸氣，溫馨抒情橋段安排，演唱到〈夢一場〉時，蕭敬騰說：「這是大師兄點的歌，那天他帶著笑容分享他的故事，他說在全力拚搏的日子卻不被肯定，他在車上聽著我唱這首歌，掉下眼淚，他笑著說，那段日子，就像夢一場。」為此老蕭特別以自彈自唱方式呈現，致敬林智勝面對傷痛與低潮仍不放棄，此時站在場邊的林智勝眼神專注而溫柔，讓這段演出觸動不少球迷，紛紛報以熱烈掌聲。

▲▼蕭敬騰大巨蛋林智勝引退賽演出。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲蕭敬騰自彈自唱。（圖／喜鵲娛樂提供）

林智勝女兒向來熱愛跳舞，除了今晚和味全龍啦啦隊一起表演，在這段致敬演出上，再與舞團「Kitties」一起同台尬舞〈猴籠〉，隨後蕭敬騰特別改編「大師兄應援曲」，帶領現場上萬球迷齊喊林智勝的應援口號，上百位舞者列隊迎接林智勝走上台，象徵全場球迷獻上的最高敬意，繼莊重又感人。

接著Super Junior的〈Sorry Sorry〉前奏無厘頭響起，林智勝登台與蕭敬騰並肩共舞，復刻2009年明星賽林智勝跳舞畫面，引爆全場尖叫與笑聲，跳完後蕭敬騰還直接跳到林智勝身上，畫面相當逗趣。蕭敬騰打趣對林智勝說：「大師兄不只全壘打帥，舞步也很帥！」林智勝則笑回：「還好有你帶，才敢上來跳！」

蕭敬騰林智勝

