專拍禁忌！《孽子》導演虞戡平、大馬名導張吉安　兩大「禁片王」會影迷

記者蕭采薇／台北報導

「2025世界民族電影節」今年邁入第四屆，以「跟著電影去旅行」為年度主題，將串聯臺北、臺中、嘉義、臺南、高雄與花蓮等六大城市，帶來為期十天、共21部電影、70場免費放映。包括被譽為臺灣同志電影「祖師爺」之作的《孽子》導演虞戡平，馬來西亞導演張吉安交流，兩位「禁片王」，都將與影迷交流。

▲（左起）金馬獎得主溫景輝 、「禁片」祖師爺虞戡平、金馬獎得主張吉安將與影迷交流。（圖／世界民族電影節提供）

現年75歲的虞戡平，是電視、電影、紀錄片、廣告資深媒體人。今年電影節的「性別平等了沒？」單元選映1986年改編自白先勇經典同名小說，由虞戡平執導的《孽子》數位修復版，改編自臺灣文學作家白先勇的長篇小說，描述臺北市新公園男同志社群的生活、慾望與掙扎求存。

電影同時可見70年代的臺北樣貌，包括當時的同志社群聚會場所新公園（現今228和平公園），以及名流聚集的希爾頓飯店等繁華市景。虞戡平當時展現為同志發聲的無畏精神，勇敢挑戰尚在戒嚴時期的保守社會，將禁忌同志題材搬上大銀幕，成就了臺灣首部同志電影。

▲虞戡平執導的《孽子》勇敢挑戰戒嚴時期的保守台灣。（圖／世界民族電影節提供）

虞戡平除了大銀幕成就斐然，更從事臺灣原住民歷史、人文田野調查超過20年，長期投身原住民影像紀錄人才的培育。去年更獲國立東華大學頒授名譽社會科學博士，同時獲中華民國原住民族委員會所頒授的原住民族一等獎章，與花蓮在地連結深厚。他除將在臺北光點華山映後外，也將於親臨花蓮文化創意產業園區，與觀眾分享他拍攝《孽子》的心路歷程與幕後點滴。



2023年以挑戰馬來西亞當地華人傷痛歷史的《五月雪》，在威尼斯影展獲獎的導演張吉安，推出大膽挑動敏感「保嬰艙」議題的新作《搖籃凡世》，再度引發話題與討論。《搖籃凡世》不僅獲選今年香港電影節開幕片，目前也正在大馬熱烈上映。

▲張吉安將攜《搖籃凡世》出席臺南國立臺灣文學館映後講座。（圖／世界民族電影節提供）

該片除獲邀2025世界民族電影節「世界民族大觀」單元，並將於9月19日在臺灣正式上映。無畏直視大馬禁忌與傷痛的張吉安，並將特地飛來臺灣，出席9月13日於臺南國立臺灣文學館的映後講座，並於9月15日於臺北光點華山電影館映後與觀眾見面。

▲溫景輝以《A面：我的一天》橫掃金馬獎、臺北電影獎及金穗獎「三金」獎項。（圖／世界民族電影節提供）

臺灣新銳導演溫景輝以劇情短片《A面：我的一天》，橫掃金馬獎、臺北電影獎及金穗獎「三金」獎項，成為臺灣影壇最獲期待新導演之一。《A面：我的一天》描述小男孩為趕緊補救暑假錄音作業，請他印度籍媽媽幫忙一起錄音的有趣故事，亦獲選今年世界民族電影節，溫景輝將於花蓮文化創意產業園區與觀眾分享他的創作歷程。