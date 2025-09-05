李多慧應援一半「肩帶滑落」！　霸氣解開震撼13萬人：好辣

記者王靖淳／綜合報導

韓職啦啦隊女神李多慧來台發展2年多，平時會透過社群記錄日常的她，最近在IG分享一段自己在球場賣力應援的影片，只見畫面中她身上的肩帶突然鬆落，結果她不但不慌張，反而隨著舞蹈動作邊跳邊把另一邊的肩帶也解開，影片曝光後，吸引超過13萬的觀看次數，也讓不少粉絲留言大讚她的臨場反應。

▲李多慧應援一半肩帶掉了。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

透過李多慧分享的影片可見到，她上半身是一件短版長袖上衣搭配紅色吊帶，在胸口及肩頸處採用透膚薄紗拼接設計，下半身則穿著貼身的高腰丹寧短褲，並在左大腿上繫著一條黑色的吊帶腿環，性感指數破表。她的表情及動作完美結合舞蹈情境，時而閉上雙眼，露出陶醉在音樂中的甜美笑容，時而眼神專注、露出帥氣表情，儘管跳到一半時肩帶鬆落，她也順勢解開，不慌不忙的反應，吸引網友留言大讚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李多慧被讚臨場反應超好。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

影片曝光後，有當天在場的球迷，留言還原當天的盛況，激動地表示「好辣」、「真的好好看」、「現場超好看」，還有網友便留言稱讚李多慧的舞技，「妳超適合這首」、「太會跳了，看100遍都不夠。」至於李多慧面對肩帶意外脫落時，完美化解危機的動作，也讓粉絲們看傻了眼，因此留言驚嘆，「就算掉了也及時反應，毫無破綻。」