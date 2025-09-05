2年前患子宮癌！韓女星曾被告知恐不孕　「突破1%奇蹟」懷雙胞胎

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團Crayon Pop出身的成員CHOA（許敏真）2年前曾罹患子宮癌，更被告知恐無法懷孕，但他們迎來了1％的奇蹟，爆淚宣布懷孕好消息。

▲CHOA看見驗孕棒有2條線時爆哭。（圖／翻攝自Instagram／minjinchoa）



CHOA今（5日）透過Instagram貼文分享，自己和丈夫終於迎來期待已久的新生命，如今懷孕已滿10週2天，更驚喜的是這次懷上的是同卵雙胞胎。2年前罹患子宮癌時，曾在多家大學醫院聽到醫師「可能無法再擁有孩子」的評估，但她並未放棄希望，在醫師的協助下成功保留了生育能力，並順利完成手術、恢復健康。

雖然過程中經歷過多次自然懷孕的嘗試失敗，CHOA最後選擇試管療程，沒想到在第一次就成功受孕。本來只移植了一枚胚胎，卻以僅有1%的機率自然分裂，意外成為同卵雙胞胎，讓她直呼「是奇蹟」。

▲CHOA懷的是雙胞胎。（圖／翻攝自Instagram／minjinchoa）



目前，CHOA正經歷孕吐與嘔吐的辛苦階段，但她樂觀表示，現在的最大目標就是把寶寶健康地孕育下來，預計在 明年3月迎來孩子的誕生。她也透過個人 YouTube 頻道《Choa Life》公開分享試管療程與備孕過程，希望能給有相同經歷的人帶來鼓勵，並為所有努力中的不孕夫妻加油打氣。