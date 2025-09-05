江祖平也是被害人！心臟藥遭換鎮定劑　三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

圖文／CTWANT

「八點檔女神」江祖平近日指控三立資深副總龔美富兒子龔益霆，下藥性侵女演員還性騷擾工作人員，而龔益廷4日發文否認指控，並稱2人是剛分手的情侶，讓江祖平火大再揭「無力反抗」內幕，而江祖平密友透露，她也是龔益霆手下的被害人，龔將她的心臟病藥換成鎮定劑，趁她失去意識時性侵偷拍，過程中還跟親友視訊，江祖平忍無可忍才會爆料，檢警則已介入調查中。

▲女星江祖平爆料三立資深副總龔美富兒子龔益霆，下藥性侵女演員，而她自己也是被害人之一。（圖／報系資料照／CTWANT提供）

江祖平密友透露，江祖平和龔益霆的確因同在劇組共事而結緣，2人從2024年10月開始交往，期間還在街頭牽手相擁而被狗仔直擊，但江祖平6月間發現龔益霆仗著父親勢力，傳訊息騷擾女性工作人員，江祖平忍無可忍、提出分手。

但龔益霆不願放下這段感情，仍持續死纏爛打，而江祖平同月參加聚會，龔益霆也在場，江祖平當日身體不適、提前離場，龔益霆竟一路尾隨在後，順勢進入江祖平家。

江祖平密友表示，因江祖平當下因身體虛弱，無力將龔益霆趕出家門，僅要求男方拿心臟病藥給她，龔卻拿鎮定劑給她服下，而江祖平吃藥後意識模糊，感覺到自己遭侵犯還被拍攝裸照，男方甚至還跟親友視訊。

在「完事後」，龔益霆發現江祖平始終昏迷不醒，因而向擔任醫護的親友視訊求助，稱「我女朋友吃藥後叫不醒怎麼辦」，江祖平僅依稀聽到「你不要壓她，這樣會把她的骨頭壓斷」便失去意識。

而江祖平清醒後越想越怕，要求龔益霆刪除照片，男方卻態度輕挑、敷衍塞責，後又發現龔益霆對其他工作人員伸出魔掌，聯繫龔美富希望龔益霆向受害者道歉，卻遭掛電話封鎖，最終在忍無可忍下選擇將此事公諸於眾。

三立電視台也發布聲明，表示會立即啟動調查機制，並向江祖平等相關當事人進行了解，希望相關當事人能夠提供資訊與證據，以利進一步調查，龔美富力挺兒子，強調自己信任兒子，如有做錯事，兒子也應該要面對並負責，並相信司法最後會還他清白。

龔益霆則透過IG否認相關指控，表示自己曾與江祖平交往近一年，因爭吵不斷而在8月31日分手，他能理解分手對江造成情感上的傷害，但不實言論已對他的家人造成困擾，希望江能撤掉所有不實發文，他也將依法尋求法律保障，對任何司法調查全力配合。

