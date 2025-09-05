蕭敬騰太有心！　為林智勝「35分鐘演出砸2500萬」提前解密震撼舞台

記者蔡琛儀／台北報導

「31CONIC 智勝一擊」林智勝引退系列賽將於今起5日至7日在台北大巨蛋盛大舉行，金曲歌王蕭敬騰今（5日）打頭陣在賽後壓軸登場獻唱，將以動人歌聲與精湛演出，為「大師兄」留下永恆的經典時刻，也為這場意義非凡的告別戰增添星光。而蕭敬騰已在今天凌晨5到7點，藝人與團隊首次挑戰24小時完成彩排與演出，敬業精神令人敬佩不已。

▲▼蕭敬騰和林智勝日前為大巨蛋演出碰面做前置。（圖／喜鵲娛樂提供）

據悉老蕭今晚預計演出雖然僅35分鐘，但製作成本已飆破2500萬元台幣，不僅舞台推台多達17座，還搭配6座喇叭推台，全場運用500盞燈光與28台雷射，交織出磅礡視覺的效果，並投入13機攝影（含空拍與穿梭機位）全景捕捉；表演部分，除了7人編制的樂隊與108位舞者外，安排施放上百發特效；整體製作與推台人力已超過1000名人力，展現老蕭致敬大師兄引退賽的王者規模！

對於這次演出，老蕭坦言為了讓現場觀眾留下獨特回憶，帶走屬於彼此的記憶，投入心力不亞於個人演唱會，如何將音樂和球場氛圍融合，都花了很多時間構思。喜鵲娛樂稍早也釋出了日前和林智勝一起在大巨蛋做前置作業時的幕後花絮影片，只見白襯衫、黑色西裝褲的老蕭，正裝再搭配濃濃搖滾味的紅色外套，相當有型，幾乎沒打過棒球的他還實際上場揮棒、投球，架勢十足。

▲蕭敬騰在球場上玩得開心。（圖／喜鵲娛樂提供）

大師兄在規劃引退賽活動時，就開出許多願望清單，而蕭敬騰能在其中受邀演出，老蕭本人也覺得十分榮幸，也很感動，蕭敬騰受邀參與「大師兄」林智勝引退賽後演出，直呼既榮幸又開心，能在這麼重要的日子陪伴他見證這經典的時光，感謝大師兄和球團的邀請。老蕭所屬喜鵲娛樂透露，味全龍球團6月就來邀請，確認合作後，老蕭在第一時間便婉拒了所有新增的工作行程，專心籌備這場傳奇性的跨界演出。