DAY6 10周年宣布續約JYPE！　感性告白：能走到今天全是My Day的功勞

記者張筱涵／綜合報導

韓團DAY6將於7日迎來出道10週年，在新專輯《The DECADE》將發布的今日（5日），正式宣布與所屬社JYPE再度簽下續約。JYPE表示，基於長久以來的信任，將繼續陪伴晟鎮、Young K、元弼、度云，以及一路支持的粉絲My Day，給予全方位的支持與應援。

▲DAY6宣布續約。（圖／翻攝自X／day6official）



DAY6因應十周年接受《tenasia》訪問，對於新曲〈INSIDE OUT〉寄予深厚情感，並透過歌詞傳達誠實的心聲，續約後，他們更直白地將話語送給彼此。晟鎮說：「謝謝一直陪伴，今後也要健康快樂。」Young K 表示，能走到現在感謝彼此的努力，「從現在開始讓我們過得更自在吧。」元弼感性地說：「我們也迎來10週年了，這一路辛苦了。感謝、抱歉，也愛你們！」度云則簡單卻溫暖地提醒：「別生病啊，哥哥們。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到2024年8月舉行的《DAY6 10th Anniversary Tour 》高陽演唱會，他們認為這場「韓國樂團史上首次戶外單獨演唱會」是續約前的重要里程碑。晟鎮表示，演唱會就像粉絲送來的禮物，「能走到今天，全是My Day的功勞。」Young K 也說：「從彩排就很激動，希望每位到場的粉絲都能留下珍貴回憶。」元弼則感慨從小型公演到高尺巨蛋、再到高陽戶外舞台，一切都不可思議，「未來最想唱的舞台，就是My Day想去的地方！」度云也強調，DAY6能站上如此大的舞台，全靠My Day，「不管在哪裡，我們都會全力以赴。」

▲DAY6新專輯《The DECADE》5日發行。（圖／翻攝自X／day6official）



出道十年，DAY6成員一致認為能與My Day一起走過，是最珍貴的收穫，續約後，他們更許下新的挑戰。晟鎮回憶，粉絲的眼神給予他們力量，希望未來每個人都要健康幸福；Young K則表示，現在即是最難忘的時刻，想繼續挑戰新音樂；元弼最難忘的是2023年的年末演唱會，「腦海裡無數次想像的場面，終於成真」，他也承諾未來會用更多音樂證明自己；度云則說，最難忘的瞬間是四人再次團聚，「今後會照顧好身心，快樂地做音樂。」

DAY6也談到過去十年的夢想與未來。晟鎮坦言，與當初想像不同，但更懂得珍惜與隊友一起做音樂的時光；Young K 認為，如今的模樣與當初描繪的未來很相似，想對自己說「幹得好」；元弼則直言，10年前夢想的就是「現在」，並叮囑成員們「不要急躁，慢慢地、長久地一起走下去」；度云則表示，保持初心才是最大的夢想，「未來也會努力前行。」

DA6Y被問到這十年來的變化，晟鎮笑稱外貌變了，但喜歡與人相處的個性不變；Young K認為「人」沒變，但「實力」成長了；元弼說，自己更懂得照顧身邊的人，但「想創作好音樂的心」從未改變；度云則感覺，比起剛出道時更了解自己，但不變的是與隊友和粉絲並肩而行。這份堅持，也正是DAY6決定續約、持續音樂旅程的核心理由。

▲DAY6感謝My Day 10年來的支持。（圖／翻攝自Instagram／DAY6kilogram）



談到粉絲My Day，DAY6各自給予深情定義。晟鎮形容他們是「朋友」，陪伴彼此走過好壞時光；Young K則說My Day是「愛」，難以定義卻包含所有情感；元弼認為My Day是「人生的伴侶」，沒有粉絲就沒有DAY6，「謝謝你們、抱歉，也愛你們。」度云則說，一想到My Day就滿懷感謝，「希望我們能成為你們的力量，成為值得依靠的朋友。」