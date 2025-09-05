7年前節目發言被挖「接近性騷擾」！陳零九罕發聲：沒有靈魂的玩笑

記者陳芊秀／綜合報導

藝人陳零九接連捲入爭議，先前因涉嫌偽造病歷逃避兵役，宣布全面暫停演藝活動。而他自5月公開發表道歉聲明後就鮮少更新，近日因7年前節目上的一段發言遭網友翻出，內容疑似涉及性騷擾，再度掀起輿論風波，他為此發文回應，強調「沒有不尊重女性」。

▲陳零九7年前上節目完問答遊戲的發言引發爭議。（圖／翻攝自Threads）

有網友在Threads上分享陳零九7年前參加《娛樂百分百》的片段。當時主持人拋出假設題，詢問若李佳薇、郭雪芙、夏如芝三人在浴室中毒昏迷且全身赤裸，他會先救誰？陳零九開口回答：「我應該會先開直播。」在現場提醒可能違法後，他又補一句：「那……拍照好了。」而這些發言引起網友強烈反彈，直指言論已經接近性騷擾界線。

影片引發網友議論，令陳零九罕見發聲。他解釋，當時剛從網路節目轉戰電視平台，仍在學習如何營造綜藝效果，「我的回答是一個沒有靈魂的玩笑，並非出於不尊重女性的本意。」他進一步表示，自己至今仍與當時提及的3位女藝人保持聯繫，若她們因內容感到不適，願意親自道歉。他最後強調：「我承認自己過去有犯法犯錯，但不該因為一個片段就被全盤否定人格。」

▲陳零九罕發聲。（圖／翻攝自Threads）



【陳零九Threads全文】

那段節目內容發生在七年前，當時我剛從網路轉到電視，還在摸索如何配合節目效果。

我的回答是一個沒有靈魂的玩笑，沒有不尊重女性的意思。

這些年來，我和當時的三位朋友都還保持聯繫，如果她們真的覺得不舒服，我一定會親自道歉。

我承認自己犯法犯錯，但一個片段不應該被用來全盤否定一個人的人格。

如果現實中真的遇到那種情況，我一定會第一時間報警、叫救護車。題目的本質就是「不可能發生」的情境，而我當時為了效果，給了一個過頭的答案。

今天回頭看，我當然知道那樣的回答不妥。

我想再次強調：我非常尊重每一位女性，也接受大家的指正。

