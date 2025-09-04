《進行曲》催淚戲是真的！　牧森自曝叛逆人生：以前跟爸爭執只有被打的份

記者蕭采薇／台北報導

單眼皮個性男神牧森以獨特氣質、出色的表演實力，在眾多新銳演員中脫穎而出，在《Tatler Taiwan》近日公佈2025年「Asia’s Most Stylish 亞洲十大風格人士」，成為唯一新生代演員代表。而他主演的電影《進行曲》，目前全台票房突破500萬，口碑仍持續發酵中。

▲牧森在影集《影后》、電影《進行曲》獲得極大關注。（圖／記者湯興漢攝）

牧森在Netflix影集《影后》、電影《進行曲》獲得極大關注，近日網友也以「拉不拉多可愛大狗狗」、「榮登單眼皮帥哥前三名」、「我的新老公」等稱號形容。訪問中提到，在溫和嗓音及看似乖乖牌的外貌下，其實隱藏著一個叛逆不羈的靈魂，這樣的特質也展現在他日常裝扮之中。比起盲目跟隨主流大眾，牧森寧可選擇自己想走的路。

在牧森的衣櫃裡有各種搶眼的花紋與色彩服裝，透過大膽的搭配，讓自己顯得特別亮眼；他甚至也分享，若是有一天走上金鐘獎、金馬獎等大型典禮的紅毯時，「如果可以選的話，我比較想穿一些『奇裝異服』。」而這樣的反差風格，也讓牧森近期受到多個精品活動邀約，成為時尚寵兒。

▲牧森《進行曲》看似乖乖牌的外貌下，其實隱藏著一個叛逆不羈的靈魂。（圖／未來進行式提供）

牧森在電影《進行曲》中，為了完成夢想，與爸爸李李仁一段爭執戲，逼出不少觀眾眼淚，堪稱得獎場。這也與他人生經歷不謀而合。牧森在訪問中分享，「小時候，家人對他管教頗為嚴格，在家裡我會感覺很有壓力，有時候被爸爸罵，只能委屈接受，」

最終，也沒有順著家人的期待，而是成為了演員。家人從反對到支持，電影《進行曲》上映後，牧森的爸媽也特別在台中包場力挺，甚至邀請身邊親朋好友、牧森國小、國中、高中各階段的老師、長輩、朋友都到場支持。牧森回憶包場時表示，「一到現場，我看到老師也嚇一跳，小學的時候有跟老師吵架，不知道老師還記不記得。」

映後國小老師分享：「牧森從小就是帥哥，小時候很調皮，媽媽那時都想裝攝影機看看自己的小孩每天都在幹嘛，很久不見，謝謝牧森還記得我。」國中老師也透露：「牧森國中真的很調皮，常常被叫到辦公室，不過那時候身形不是這樣，現在變帥演技也超棒，跟爸爸衝突那段，我自己都流下眼淚。」牧森也開玩笑地說：「劇中江浩及江浩爸爸常常被叫去辦公室訓話，滿像我的人生寫照的，而且我爸都會穿很帥的西裝前往。」

▲《進行曲》（左起）劉育仁、牧森、余杰恩。（圖／記者黃克翔攝）

最後牧森也感性表示，今天突然有點感動，對他們來說這算是我的一個里程碑，讓我回想起以前跟爸爸爭執時，沒有吵、只有被打得份，我堅持讀表演就像江浩堅持玩音樂一樣，雖然那段時間很艱辛，但很感謝他們。牧森媽媽最後也獻上溫暖的擁抱表示，看你一路走來很辛苦，爸爸媽媽很欣慰，以你為榮。

而在《進行曲》演出的3位女星木木、鄭芯恩以及黃薇渟都為電影增添亮點，金鐘紅毯新科主持人木木在片中飾演李李仁的女兒、牧森的姊姊，夾在時常充滿衝突的父子之間，必須要成為彼此溝通的橋樑，木木更透露李李仁生氣剪破牧森衣服的戲非常動人，「光靠眼神就能把爸爸的情緒完全傳達出來，不需要台詞，我和牧森就能在當下被帶動，默默流下眼淚、想起過世的媽媽，真的感受到前輩的專業力量」，更強調自己與牧森真的拍出家人一般的感情，但也幽默澄清雖然是演牧森的姊姊，「但其實現實生活裡我比他小啦！希望大家知道這件事哈哈。」

▲牧森《進行曲》練習吹奏小號。（圖／未來進行式提供）

拍完《進行曲》之後，黃薇渟才與馬志翔在夯劇《我們六個》裡面合作演父女，她透露自己拍《進行曲》的時候非常緊張，後來拍《我們六個》，馬志翔才很調皮的跟她說，「妳知道在拍穿堂那場戲的時候，妳跟我對戲的時候，緊張到連嘴唇都在發抖嗎？」讓她想起來都覺得好笑，並說這次是首度與「一整捆高中男生」相處，感覺很新鮮。而在片中飾演景美儀隊隊長的鄭芯恩，則對3帥用心追逐夢想的戲特別印象深刻，「我們每一個人都不是外表看起來那麼光鮮亮麗，每個人都有屬於自己的課題，經歷酸甜苦辣，才是人生最真實的樣子。」