聶雲廣播金鐘入圍狂槓龜！　苦笑吐真實心聲...親揭下一步計畫

記者翁子涵／台北報導

第60屆廣播金鐘獎入圍名單公布記者會今（4日）於三立電視文創劇場舉行，頒獎典禮則在10月11日晚間7時在臺北流行音樂中心舉行，文化部常務次長徐宜君、廣播金鐘獎評審委員會主任委員好好聽文創傳媒內容長田麗雲、特別獎項委員會主任委員財團法人中央廣播電臺董事長賴秀如均親臨現場，並邀請胡致莉（欖仁媽媽）、黃薰葳、雅柏、張啟樂、聶雲等揭獎嘉賓出席。

藝人聶雲從17歲就開始做廣播，與廣播金鐘獎緣分深厚，屢次入圍卻都扼腕擦身，他苦笑說：「每次都入圍，沒有得獎，或許這樣也好，代表人生還有目標，也許他讓我知道前面還有一棵紅蘿蔔要努力。」他坦言當年是因廣播錄製都是live，跟拍戲錄影時間有衝突，才忍痛離開，「17歲開始十來年，幾乎天天都在播音室，從30歲前離開廣播到現在，一坐到錄音室裡感覺就上來，永遠離不開我的靈魂。」

近年Podcast興起，聶雲也坦言萌生有想嘗試的念頭，他笑說：「Podcast開始之後，我的心就開始癢，當年是因為廣播時效性離開，Podcast可以隨時錄，我們在螢幕過了大半輩子，做了很多節目滿足觀眾，其實還有很多故事沒有在電視或廣播講過，希望可以在podcast分享給大家。」透露預計工作告一段落後，年底開始著手。

而先前他被醫生檢測出聽力退化，談及現況，聶雲表示家族遺傳本來聽力就不好，但也有可能是職業傷害，他樂觀笑說：「還好，沒有影響到生活，只是一群人在聊天，都要提醒自己要仔細聽，不然很容易miss掉。」被問老婆有無很擔心？他則笑說：「她常常問我你是選擇性聽損嗎？」也坦言不擔心持續惡化，「一路吼下去！」

