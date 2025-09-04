陳文茜對抗黑色素癌　我接受它　看可不可以把它殺死

記者葉文正／台北報導

《文茜的世界周報》帶領台灣觀眾關注世界已經20個年頭。昨（3）日值節目20週年之際，主持人陳文茜接受TVBS政論節目主持人錢怡君的專訪，並舉行主題直播「台灣最靠近世界的地址：文茜的世界周報 20週年的光榮紀錄」，與線上超過7萬名網友一同回顧這段歷史旅程。

▲陳文茜仍在對抗病痛。（圖／TVBS）

去年底罹患黑色素癌的陳文茜，目前仍在正積極治療中，因此這次直播只能在台大癌醫病房內進行。在此次直播中，陳文茜戴著招牌太陽眼鏡，頭上俏皮地別著旋轉的竹蜻蜓亮相，一如往常展現出她的樂觀與幽默。許多網友感佩，即使身體虛弱，她仍堅持主持《世界周報》，持續帶領觀眾關注國際局勢，展現出堅毅不屈的精神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《文茜的世界周報》20週年紀念直播，帶領觀眾回顧20年來的世界變局。（圖／TVBS）



直播中陳文茜回顧了節目開播以來的足跡，從全球氣候變遷、金融風暴、敘利亞難民、烏俄戰爭、以哈戰爭、川普重回白宮，聚焦牽動全球變局的國際大事，遠離「小島上的小爭執」。20年來這些對世界變局產生重大變化的事件，也讓陳文茜與製作單位「日以繼夜一起堅守理念，從未放棄，也幾乎沒有缺席」，更加堅守深入報導的信念。陳文茜在直播過程中，也特別回應觀眾提問，針對以色列進軍加薩的未來發展、川普關稅戰與台灣半導體產業未來等議題提出獨到看法，為混亂局勢帶來耳目一新的觀點。



關於大眾關注的疾病問題，陳文茜從過往的肺腺癌到近期黑色素癌，她逗趣提到：「我沒有抗癌，我是接受它。看我能不能把它殺死，我不把它殺死、就是它把我殺死。」豁達真摯的話語，讓許多網友深感佩服。她同時也感性說到，「人生都會碰到痛苦的事，未必是像我這樣的疾病，人生面對這些劫難痛苦，總是要有方法take it easy (放輕鬆)。」

她想藉此鼓勵所有面臨疾病的人，能夠改變自己的心態，讓自己在劫難中別讓痛苦中再添苦楚。直播中，她也特別解釋到病房中的「Labubu軍團」，因治療過程中使用很多嗎啡，容易造成便秘的問題，這群「Labubu」聽起來就像「拉噗噗」，即是可以排氣的意思，充滿童趣的想像也讓網友會心一笑。



在訪談過程中，錢怡君注意到陳文茜的聲音比平常略顯沙啞。陳文茜透露，近期治療的副作用引發口腔「乾燥症」，舌頭與上唇容易黏在一起，使直播講話不太順暢，需要不斷補充水分。錢怡君則不時關心她的身體狀況，提醒若感不適可以隨時暫停。然而，陳文茜仍堅持完成整場直播。在兩個小時結束時，她以簡短卻充滿力量的語氣溫暖地總結20年的《文茜的世界周報》歷程：「我們做到了。」這句話既是向觀眾的喊話，也像是在告訴自己，回望一路走來的堅持與努力。