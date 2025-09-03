蔡凡熙「纏鬥林柏宏」被抓傷：看不出來大我10歲！　宋芸樺自封錢櫃田馥甄

記者蕭采薇／台北報導

林柏宏、宋芸樺主演台灣首部高鐵災難動作電影《96分鐘》，是台灣第一部高鐵災難片，斥資1.6億打造極高規格動作戲。其中林柏宏與蔡凡熙在片中有打戲，林柏宏曾開玩笑說，蔡凡熙比他高10公分、還小10歲，實在不太公平。不過蔡凡熙聽完後，反而驚訝地反問：「我有小你10歲嗎？看不出來欸！」

▲《96分鐘》電影首映會，（左起）監製鄒介中、呂雪鳳、姚以緹、李李仁、林柏宏、宋芸樺、蔡凡熙、孔令元、導演洪子烜 。（圖／記者徐文彬攝）

3日首映會上，飾演關鍵角色的姚以緹和蔡凡熙也首次加入宣傳。林柏宏與蔡凡熙在片中也有一段精彩打鬥戲，林柏宏先前曾透露被打到瘀青，不過蔡凡熙也爆料，因為林柏宏沒剪指甲，「我被他抓傷欸，疤痕到現在都還在。」但他也不是真的在意，直喊：「沒關係，有點疤也滿帥的。」

林柏宏與宋芸樺上週為電影宣傳《96分鐘》，南下台中逢甲夜市和高雄駁二與粉絲相見歡，這也是兩人第一次掃街宣傳。宋芸樺說：「我們拍了可能有800張合照吧，其實是真的很開心，會希望時間長一點，能和每個人多聊一些。」

▲《96分鐘》林柏宏、宋芸樺首度合作就演出夫妻 。（圖／記者徐文彬攝）

而他們的偶遇片段也在社群上瘋傳，不少人直呼：「本人真的好帥好美！」林柏宏說：「有滑到這些貼文。」而近日勤跑映後，被問有沒有體驗到有如歌手簽唱會的感覺，宋芸樺笑說：「我可是敦南錢櫃田馥甄！」但也自嘲在金馬獎唱歌，可能是自己做過最勇敢的事。同樣也曾在金馬開金嗓的林柏宏則說：「「至於其他最勇敢的事，都在電影《96分鐘》裡面了。」

▲《96分鐘》片中「姊弟檔」蔡凡熙、姚以緹首度加入宣傳，右為李李仁。（圖／記者徐文彬攝）

林柏宏日前出席韓國女團i-dle台灣成員葉舒華主持的綜藝節目《鑑定師》，被問合作心情，他大讚對方非常自然、健談，上節目的感覺非常自在，像是在跟朋友聊天，「舒華也有祝電影大賣，私底下我到時會邀她看電影。」

▲《96分鐘》在西門町樂聲廣場舉辦首映會。（圖／記者徐文彬攝）

不過同期上映的電影《進行曲》，因為票房表現不如預期，主創團隊在社群上喊「告急」，意外掀起不同聲音的討論。對此同樣也演出該部電影的李李仁表示：「都需要支持啦！說到這要很謝謝高捷大哥，他在《角頭》的見面會上，也一直幫我們宣傳，國片市場真的滿辛苦的。」《96分鐘》將於9月5日上映。