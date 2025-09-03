《青春有你2》金子涵被發現「手腕多條疤」　狀況引網憂：別傷害自己

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸26歲女星金子涵在2020年因參加選秀節目《青春有你2》走紅，但她卻在4月閃電宣布退出演藝圈，甚至還剃平頭、身形暴瘦。她近來透過小紅書更新近況，沒想到在最新的貼文中，被網友發現疑似有自殘傾向，狀況令人擔憂。

▲金子涵引退後的狀況令粉絲擔憂。（圖／翻攝自微博、金子涵小紅書）

金子涵在3日曬出了幾張生活照，包括愛犬浩浩的近照。她在文中透露：「昨天帶浩浩去了醫院，牠滄桑了好多。但今天狀態好多了，沒事，媽媽會一直陪著你的。」

▲▼金子涵帶愛犬就醫。（圖／翻攝自小紅書／金子涵Iris）

不過，金子涵拿著氣球的照片，卻被發現手腕上疑似有多道傷疤的痕跡，粉絲紛紛留言表示「寶寶妳的手腕上為什麼都是傷疤？不許傷害自己！一定要天天開心」、「妳的笑容帶給我們這些喜歡妳的人很大、很大的能量，所以一定不要傷害自己好嗎？妳平安幸福是最重要的好嗎」，也有人認為可能只是試化妝品的痕跡。

▲金子涵的手腕處疑似有多條疤痕。（圖／翻攝自小紅書／金子涵Iris）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995