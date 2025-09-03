白種元暫停演藝活動3個月傳復出！　《黑白大廚2》上線時間曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓知名企業家兼廚師白種元，先前因陷入產地標示不實與違反《農地法》等爭議，宣布暫停所有演藝活動，《黑白大廚2》是否能如期播出也一度成為懸念。不過，OTT平台3日向業界證實節目會於今年照常播出，白種元同樣會擔任評審。

▲《黑白大廚》在去年播出時引發熱烈話題。（圖／翻攝自Netflix）

綜合韓媒報導，《黑白廚師2》在去年12月便已開始招募參賽者，今年2月報名人數突破1000人，目前已經完成拍攝。與第一季相同，評審將由白種元和安成宰主廚擔任。而Netflix 2日在首爾舉辦「Netflix綜藝節2025」發表會時，也宣布了《黑白廚師2》將於12月上線的消息，屆時也將會是白種元消失7個月後，首度復出螢光幕前。

▲▼白種元在5月時為公司爭議道歉，並宣布中斷演藝活動。（圖／翻攝自YouTube／백종원 PAIK JONG WON）

對於做出如期上線的決定，Netflix表示，是因為考量到製作團隊與參賽者等眾多人的努力與影響，所以決定按照原定計畫上線，「我們根據參與人員會受到的影響來決定是否公開。畢竟這是涉及100名廚師、300多名工作人員的節目，依計畫公開，交由觀眾來判斷會比較合適。」

此前，白種元的品牌公司在今年初因「白火腿」價格引發爭議，接著陸續被爆出產地標示不實、違反《農地法》以及衛生問題。對此，白種元出面道歉，並於從5月開始全面中斷演藝活動。當時他表示：「往後我將不再以藝人身份活動，而會以企業人白種元的身分，把所有熱情與精力專注於The Born Korea的成長與加盟店的發展。」

在那之後，The Born Korea便陸續提出韓幣300億元（約新台幣7.2億元）規模的加盟店支援計畫，並於6月成立「共生委員會」，由加盟主、公司高層與外部委員組成，共同研擬合作方案。近來，更傳出白種元為了共生委員會，自掏腰包拿出韓幣100億元（約新台幣2.4億元）支援其運作。