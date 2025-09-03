「2025世界閩南語金曲盛典」海選開跑 　白冰冰號召徵選閩南語歌王

記者葉文正／台北報導

「2025世界閩南語金曲盛典」海選開跑，台灣的北、中、南各區的賽事已陸續盛大展開。今年各地歌唱好手報名踴躍，白冰冰在報名開始記者會上的動員與呼籲。熱愛歌唱的民衆們積極響應，其中不乏在各類歌唱比賽中身經百戰的老面孔，還有得到多項獎盃卻未能出道的好手，以及知名的職業歌手。

▲白冰冰(右)、陳飛攜手希望發掘更多優秀的閩南語歌手。（圖／長興影視）

當白冰冰詼諧地詢問這些明星歌手是否擔心被非職業歌手擊敗時，他們坦言，過去在各種歌唱節目中無論是獨唱還是合唱，壓力始終存在，但這次能有機會到廈門與全球好手一較高下，那份緊張與刺激讓他們熱血沸騰。

▲各區選手已經選拔出爐。（圖／長興影視）



今年是世界閩南語金曲盛典第20年第十屆，台灣歷屆最高成績爲第三名，冠軍均由東南亞選手奪得，這更堅定了他們挑戰成爲世界閩南語歌王的決心。



該賽事的創辦人、大陸首位閩南語歌后陳飛，多年來傾其所有，致力於閩南文化全球推廣，令白冰冰讚賞不已。她們彼此鼓勵，共同爲閩南語音樂圈注入新活力。白冰冰也特別感謝高雄賽區的張國良老師，台中賽區主辦單位黃伯樂老師和陳四皆老師，他們帶領選手們展開激烈角逐，皆已選出優秀的十強及兩位候補，以及可愛的孩子王。



大陸首位閩南語歌后陳飛，是創造了世界級閩南語歌唱大賽的重要推手。白冰冰說：「爲了這個比賽，20年來，陳飛傾其所有，就是要把閩南文化推廣出去！」白冰冰私下曾問她，「這麼多年來耗費的精力、財力、青春，值得嗎？」陳飛笑說：「就跟冰冰姐一樣，您現在什麼也不缺，爲了讓台灣的歌唱環境更蓬勃，培養出更多優秀的新生代歌手，也是耗費青春、財力、物力，爲理想拼搏着！我們都一樣。」

