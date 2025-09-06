9月6日星座運勢／射手遠離同事防金錢糾紛！ 雙魚投入時間有收穫
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
工作：涉略領域漸廣
感情：留意意見不合
財運：事實增加投資
幸運色：星空灰
貴人：天蠍
小人：射手
工作：困難都會過去
感情：相互忍讓退步
財運：儲蓄不太穩定
幸運色：楓糖色
貴人：處女
小人：天秤
工作：釐清眼下問題
感情：出現微妙變化
財運：努力就有錢財
幸運色：霧紫色
貴人：水瓶
小人：處女
【土象星座】
工作：獲得友人建議
感情：積極交往互動
財運：需靠專業進財
幸運色：水藍色
貴人：雙子
小人：天蠍
工作：充實全新技能
感情：溝通出現障礙
財運：收穫增長許多
幸運色：石榴色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：溝通應對得宜
感情：獲得對方青睞
財運：制定長遠理財
幸運色：夏荷色
貴人：牡羊
小人：獅子
【水象星座】
工作：積極爭取加薪
感情：仍須共同努力
財運：周轉不算順利
幸運色：粉嫩橘
貴人：射手
小人：牡羊
工作：工作狀況順利
感情：珍惜對方關心
財運：做出適合計畫
幸運色：冰晶色
貴人：金牛
小人：雙魚
工作：辛苦得到收穫
感情：投入許多時間
財運：獲得最新資訊
幸運色：紫蓮色
貴人：雙魚
小人：魔羯
【火象星座】
工作：醜話說在前頭
感情：兩人情感如初
財運：賺錢不宜求快
幸運色：蓮藕色
貴人：獅子
小人：金牛
工作：避免工作情緒
感情：適應對方習慣
財運：改善資產配置
幸運色：香檳色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：遠離身邊同事
感情：情感穩定進展
財運：留意金錢糾紛
幸運色：青藍色
貴人：巨蟹
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
