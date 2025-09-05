ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
9月5日星座運勢／金牛桃花爛又遇投資警訊！　射手迎財運之神

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：做滿萬全應變

感情：避開惡言相向

財運：減少奢侈花費

幸運色：碧綠色

貴人：水瓶

小人：巨蟹

雙子座

工作：沉住自己脾氣

感情：過度隱藏情緒

財運：金錢頻頻進帳

幸運色：琉璃色

貴人：天秤

小人：雙魚

天秤座

工作：持續運行進度

感情：領悟對方想法

財運：多點信心創造

幸運色：深藍色

貴人：雙子

小人：摩羯

【土象星座】

魔羯座

工作：更加勤快工作

感情：平常心對彼此

財運：重視財務規劃

幸運色：瑪瑙色

貴人：雙魚

小人：射手

金牛座

工作：情報需要統整

感情：頻出現爛桃花

財運：立即中止投資

幸運色：灰紫色

貴人：金牛

小人：獅子

處女座

工作：多方結合經營

感情：考量未來藍圖

財運：金錢運用得當

幸運色：銀灰色

貴人：射手

小人：處女

【水象星座】

巨蟹座

工作：策畫好再執行

感情：焦慮導致不安

財運：釐清理財規劃

幸運色：淺褐色

貴人：牡羊

小人：天秤

天蠍座

工作：專業得到賞識

感情：關心對象情緒

財運：設好停利停損

幸運色：香檳色

貴人：獅子

小人：牡羊

雙魚座

工作：留意自身情緒

感情：勇敢追求成功

財運：靈活週轉金錢

幸運色：松木色

貴人：摩羯

小人：雙子

【火象星座】

牡羊座

工作：逆境更要成長

感情：承認錯誤挽回

財運：切換投資項目

幸運色：茶綠色

貴人：處女

小人：天蠍

獅子座

工作：精進工作效率

感情：避免過度敏感

財運：深入財金知識

幸運色：淡粉色

貴人：天蠍

小人：金牛

射手座

工作：參考業界實例

感情：慎防誤會加深

財運：財運之神來臨

幸運色：葡萄紫

貴人：雙魚

小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

